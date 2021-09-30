COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／官方稽查預售案6成違規　專家提醒

▲專家提醒，預售屋契約最好善用審閱期，逐一比對官方版本，避免權益受損。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家提醒，預售屋契約最好善用審閱期，逐一比對官方版本，避免權益受損。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-30 18:00:00

內政部與各地方縣市政府9月份針對預售案場展開稽查，逾6成仍違規。房市專家提醒，購買預售屋要善用契約審閱期，比對建商版本是否違反官方應記載及不得記載事項，此外，近期房市景氣熱絡，購屋時針對建商口碑及其財務狀況等進行深入了解，更要避免其趕工恐影響施工品質等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
預售屋新制7月1日上路，依規定，業者在銷售前應先將預售屋資訊、買賣定型化契約報地方政府備查，若使用紅單（購屋預約單），也不得約定有保留出售等事項；此外，買賣契約也須符合定型化契約應記載及不得記載事項的規定。但內政部日前聯合地方縣市政府發動聯合稽查，發現仍有64%建案違規，包括未依規定備查即開始銷售、水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、交屋保留款低於房屋總價5%、未提供履約擔保證明文件影本等。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，買賣契約須符合定型化契約應記載及不得記載事項的規定，建議簽約前多加比對建商提供的契約及官方規定，尤其個案是否有提供履保；此外，現在房市景氣好，但購買預售屋仍要留意建商口碑，包括其財務狀況，以及目前新案供給量大，若趕工恐影響施工品質等。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，預售屋常見的糾紛例如交屋保留款低於總價5%，因為常見且許多網友都會互相提醒，消費者較容易察覺違規，但像是多數建案水電及瓦斯內管線費用由建商負擔，如若少數建商在契約中未約定由賣方負擔，消費者反而不容易發現這筆價金「有問題」，因此，針對各種可能出現的違規狀況，最好方式就是善用契約審閱期，將契約帶回家詳細比對內政部版本的定型化契約，若真的發現文字有疑慮或違規之處，再找建商討論能否修改。不過，就實務經驗來說，建商為個案修改契約的空間未必大，此時消費者就要進一步判斷「要不要買這戶房子？」

此外，郎美囡也提醒，新制要求預售屋需取得建照才會開賣，但仍有部分建商先偷跑，多數消費者不了解狀況，或仍想保有早鳥優惠，認為此舉沒有關係，唯要注意的是，由於還沒有建照，一來違法，二來「不確定性更高」，建議洽談期間所拿到的廣告DM、文件、案場模型，最好都拍照留存，避免完工後產生落差。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀