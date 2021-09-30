房市／官方稽查預售案6成違規　專家提醒

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信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，買賣契約須符合定型化契約應記載及不得記載事項的規定，建議簽約前多加比對建商提供的契約及官方規定，尤其個案是否有提供履保；此外，現在房市景氣好，但購買預售屋仍要留意建商口碑，包括其財務狀況，以及目前新案供給量大，若趕工恐影響施工品質等。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，預售屋常見的糾紛例如交屋保留款低於總價5%，因為常見且許多網友都會互相提醒，消費者較容易察覺違規，但像是多數建案水電及瓦斯內管線費用由建商負擔，如若少數建商在契約中未約定由賣方負擔，消費者反而不容易發現這筆價金「有問題」，因此，針對各種可能出現的違規狀況，最好方式就是善用契約審閱期，將契約帶回家詳細比對內政部版本的定型化契約，若真的發現文字有疑慮或違規之處，再找建商討論能否修改。不過，就實務經驗來說，建商為個案修改契約的空間未必大，此時消費者就要進一步判斷「要不要買這戶房子？」
此外，郎美囡也提醒，新制要求預售屋需取得建照才會開賣，但仍有部分建商先偷跑，多數消費者不了解狀況，或仍想保有早鳥優惠，認為此舉沒有關係，唯要注意的是，由於還沒有建照，一來違法，二來「不確定性更高」，建議洽談期間所拿到的廣告DM、文件、案場模型，最好都拍照留存，避免完工後產生落差。