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電鍋煮飯中間「擺一片」！內行抖出真實用途：功效非常大

▲電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮飯、燉雞湯、蒸蛋等等都能廣泛運用。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮飯、燉雞湯、蒸蛋等等都能廣泛運用。（示意圖／記者許苡晴攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-01 10:20:55｜2021-10-01 10:22:03

電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮飯、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有網友分享自己用電鍋煮菜的獨門做法，指出自己在煮白飯的時候，都會在中間放上一片吐司，其用途曝光後，引發熱議。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「每個人都會偶有做錯的時候，只要一開鍋發現飯煮的很軟爛的話，就可以拿一片吐司放進電鍋，再按煮飯鍵，直接可以挽救，因為吐司會把飯多餘的水分吸掉，這樣再打開之後，白飯就會變得比較乾，而吐司再拿進去烤箱烤一下還是能吃，不會浪費」。

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▲網友分享自己煮飯時因為不小心失誤，結果使用吐司放在中間，就能吸水恢復。（圖/抖音＠huamei172040211）
貼文一出，網友紛紛回應「原來還可以這樣救喔！」、「之前是就將就著吃，沒想到可以這樣救」、「之前也是交代姪女煮飯，結果水倒太多，也是太過軟爛，現在學起來了！」、「我家也是這樣，吐司功效非常大」、「第一次看到這種作法」。

另外，也有不少人爆笑回應「如果你不把吐司翻開，我以為是放一片魚」、「那吐司背面也太像魚了XD」、「以為吐司是魚+1」、「我想說白飯煮成粥的話，乾脆變成虱目魚粥？結果原來是吐司，誤會誤會wwww。」（編輯：張嘉哲）

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