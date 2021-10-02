影／情侶挑戰跳繩1000下 連續21天屁股竟變超翹？
規律且適當的運動對身體有幫助，這是一件人人都知道，卻又難以徹底實踐的事情，由於現代人生活忙碌，很多時候因為工作也沒辦法照表操課，所以這也成為大家敢想不敢做的事。Youtube頻道「找蔬食Traveggo 」這次就要來測試看看，能不能堅持連續 21 天的跳繩活動，完成以後又有什麼變化呢？
影像中心/綜合報導
2021-10-02 18:00:00
影片一開始，就先提到了選擇跳繩運動的原因，礙於疫情關係，很多地方都不開放群聚類的運動，所以跳繩既能訓練心肺體力，又不受到場地限制的選擇，自然非常誘人，加上跳繩的燃脂效果極佳，10 分鐘就抵過慢跑 30 分鐘所消耗的卡路里，因此非常推薦。
然而跳繩 1000 下所消耗的體力絕對不少，因此兩人雖然在第一天興致勃勃的完成，但到了隔天，雙腿就開始堆積乳酸菌，甚至連坐下都有困難，不過好在皇天不負苦心人，在逐漸能與痠痛共處的努力之下，21 天終於過去，且不論是在體重、體脂、身體年齡、肌肉量等等方面都有改善，甚至連體態也變得更好看。
最後，兩人認為能完成一個挑戰很不簡單，尤其是面對很多外務的情況下，著實不易，且在經過這一次之後，更是徹底的愛上運動，因為原本自己不愛運動又懶得洗澡，跳繩卻一次就解決了這兩個問題，加上流完一身汗以後沖澡的感覺非常享受， 所以他們表示未來應該還會繼續堅持運動，改善生活習慣。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：找蔬食Traveggo
原始影片：https://www.youtube.com/watch?v=IJ2mXoM6ZVY&t=0s