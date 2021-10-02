蘿蔔湯怎燉才讚？媽「一招」鮮甜又入味：煮出阿嬤的味道
白蘿蔔料理方式相當多樣，其中許多人常將其與排骨搭配熬成湯，口感不僅鮮甜又清爽，但要完成一道蘿蔔湯需花費長時間熬煮，總讓許多婆媽相當頭痛。對此，就有一名女網友分享自身料理蘿蔔湯的方法，而引起老饕大讚直呼「我阿嬤的愛孫湯」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 23:13:06
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示曾煮了一大鍋蘿蔔湯立馬被家人喝到見底，而她聽聞兒子喜歡啃大骨，因此決定來點不一樣的蘿蔔湯！文中她也點出所需食材，包括大骨、白蘿蔔、白黃水果玉米，大讚直呼「營養滿滿！」
緊接著她分享料理步驟，首先將大骨泡水去血水後，利用滾水燙過洗淨後，接著連同蘿蔔一起下鍋燉煮，「過程浮物雜質撈乾淨，蘿蔔快要透時再下，玉米煮到都熟透調味即可。」
貼文曝光後，就引來不少人讚翻留言，「這個最好吃了，我也喜歡」、「用大骨熬湯真的比較讚，我也喜歡用大骨」、「水果玉米超正點」、「我阿嬤的愛孫湯.....都用炭火控」、「這個湯大人小孩喝都很好，但買到好的菜頭是關鍵」、「大骨燉到湯變乳白色湯更好喝」、「那個蘿蔔看起來就是很透很入味，好吃」。
而當有人問及「大骨也能用排骨代替嗎？」原PO也在留言區解釋，「可以啊！大骨多了骨髓的甜味，排骨熬夠也肉香滿滿哦」。（編輯：陳雅雲）