衝素食自助餐！他隨手夾「這價錢」 內行搖頭：行情之下
自助餐因為其豐富的菜色，深受不少民眾的喜愛，但有時因菜價浮動或是特殊食材緣故，引發不少討論。近日，就有網友抱怨，他在體檢前想先清身體，便到素食自助餐夾了6道菜，沒想到結帳時竟要123元，讓他忍不住驚呼「差點在櫃檯吐血身亡」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 19:15:14
原PO在《PTT》表示，由於他最近快要體檢了，想吃清淡一點的食物清身體，於是到素食自助餐用餐，夾了高麗菜、滷蛋、茄子、蘿蔔糕、海帶等多種菜餚，再加上一碗白飯，然而結帳時才知道要123元，讓他傻眼直呼「差點在櫃檯吐血身亡，請問北部的物價都這麼貴嗎？還是小弟少見多怪？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「秤重的不意外」、「要便宜買便當啦，自助餐是老闆價格自助餐」、「消業障又顧身體，123剛好」、「原來素食自助餐有這麼貴喔」、「在南部的素食店也要近百，算還好吧」、「你吃這些也是很油了」、「你還不如去自助餐吃菜就好」、「好貴，建議去一般自助餐夾青菜豆腐就好」。
不過，也有內行的網友認為，這餐點123元算是行情之下，「正常，大大這樣算很豐盛了！小弟只敢夾三樣」、「居然沒有超過150元！」、「夾得蠻豐富的，正常」、「北部這樣算很便宜了」、「照你這樣夾，123元真的是便宜」、「好便宜喔，素食真的很貴」、「蘿蔔糕重、茄子吸油，加滷蛋，財富自由了吧」。（編輯：許智超）