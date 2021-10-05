「述情障礙」無法表達自己感覺的人，如何減少內心煩躁？

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覺得很煩，為什麼沒有辦法理解自己怎麼了
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覺得很煩，為什麼別人要一直問
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覺得很煩，感覺別人都有辦法表達自己的感受，為什麼自己沒辦法好好表達
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覺得很煩，不知道為什麼就是覺得很煩
為什麼我們會有這樣的狀況呢？有些時候，當我們陷入憂鬱或者是焦慮的症狀裡面，有可能會有這樣的情形（比方說，過去曾經發生一些創傷，需要透過某些否認，才能夠保護自己活到現在，久了之後，就無法去感覺自己的感覺），也有一些時候，是來自於先天的因素。
研究顯示，有些是跟大腦組成的結構缺陷有關*，所以不要再責怪自己了，有些事情不是光靠你的努力就可以改變的，不要給自己這麼大的壓力！還有一些可能是受到社會文化因素的影響，以華人的文化來說，我們大多數人本來就生長在一個「不習慣表達」的社會，長期下來被鼓勵要壓抑、內斂自己的感覺，長大之後要說反而不知道從何開始說起。
讓情緒說話的三方法
如果你的內心有一些感覺，可是真的說不出來，胸口悶悶的好像在便秘，那怎麼辦呢？有幾種做法可以參考：
1、轉換媒介：語言並不是唯一表達的形式，可以透過繪畫、創作、唱歌等等方式，也可以一樣表達你的感覺。說不出來的時候，就去唱歌吧！（不能去KTV沒關係，有很多可以和朋友線上唱歌的App可下載）
2、利用投射：有時候我們從電視、戲劇、韓劇、故事、童話等等當中，可以感受到裡面的人的感覺，就算我們沒有說出來，但是這個感受已經在我們心裡面擴展開來了。所以打開Netflix，或者是來聽《海苔熊心理話》吧，讓那些說不出口又不知道如何說的感覺，透過故事幫你說出來！
3、表達練習：老實說，我自己也是一個不擅長表達情緒的人，但這幾年被我的老師、督導、諮商師「訓練」下來，我從感覺不到自己的情緒，到感覺到情緒但是不會表達，到可以表達一點點可是沒有辦法講得很完整，搞了將近七年，多多少少才有一點點小小的進步。這過程是很辛苦的（非常辛苦、而且很痛苦），而且進步幅度非常緩慢（如果你有一些亞斯的特質可能會更緩慢），可是當你發現能夠抓住自己的感受的時候，那種喜悅其實也是難以形容的。所以如果你願意，「練習」也是一種策略。
了解這件事情還有一個重要的點。對於很多人來說，講自己的感覺就好像是喝水一樣，但對於一部分的人，要他說「現在是什麼感受」他反而會很困擾。
所以，下次當你問你的朋友／伴侶他有什麼感覺，然後他說「不知道」、「就是很煩」的時候，不一定要繼續逼迫往下問他，給他一點點空間，或許有些事情反而會明朗起來。
畢竟，兩個人關係的靠近，並不一定建立在「彼此之間說了什麼」，而是「相處的時候感覺到了什麼」。真正親密的感覺，往往並不存在於語言裡，而在你們之間的那個空氣裡。
延伸閱讀
*Taylor, G. J. (1984). Alexithymia: concept, measurement, and implications for treatment. The American journal of psychiatry.
海苔熊