剝皮辣椒雞湯怎煮內行？婆媽曝「正確順序」：鮮甜有層次
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮；而最常見的口味有香菇、蒜頭和剝皮辣椒等；對此，就有一名女網友好奇「剝皮辣椒」要先放還是後放，貼文一出，也有婆媽曝正確順序，直呼「鮮甜又好喝」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 14:54:00
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示很多人喜歡喝剝皮辣椒雞湯，但不知道大家都偏好哪一種剝皮辣椒，若在燉煮雞湯時，辣椒該先放還是後放才對呢？
貼文一出，也有婆媽回應「正確順序」，首先「把雞肉川燙過」、第二「水滾入薑片及剝皮辣椒汁，煮出味道」、第三「倒入雞肉煮約8分熟」、第四「加入高麗菜少許（增甜提味）」、第五「滾後加入枸杞及剝皮辣椒及少許鹽巴」、最後「大滾約5分鐘後關火」，如此一來，便能吃到層次分明又自然鮮甜的剝皮辣椒雞湯。
另外，也有不少網友紛紛回應「冷水加入整瓶辣椒汁，水開加入雞肉，看你雞肉的份量，水滾約15-20分，適時將浮沫撈出，加薑絲、辣椒 、米酒和些許鹽巴，再續滾3分即可，辣椒的口感仍維持脆口，不會過於軟爛」、「先放湯汁起鍋前再放辣椒」、「剝皮辣椒汁跟雞肉先煮，剝皮辣椒要起鍋之前才放下鍋，否則會太爛」。（編輯：郭佩蓉）