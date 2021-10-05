四神湯煮甜的好吃嗎？客家妹「一招」秒被喝光：媽媽教的
四神湯是台灣知名小吃，深獲許多民眾喜愛。據《維基百科》資料，四神湯本是用淮山、芡實、蓮子和茯苓四味中藥加入豬肚或豬小腸，但在台灣也經常用薏仁來取代芡實，或者只使用薏仁和豬小腸來煮湯。而就有位女網友透露，自己是客家人，從小耳濡目染下獨愛喝甜的四神湯，而有人好奇「四神湯煮甜的好吃嗎？」她則保證絕對美味，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 23:06:44
原PO在臉書社團《家常菜》發文，自稱「客家老妹」，強調自己獨愛甜的客家四神湯，在家都會準備甜的、鹹的兩種口味，每次都鐵定是甜的吃完。而煮法就和一般四神湯一樣，放了排骨、小腸，隨喜好放豬腳、豬尾巴都可以。對於有人詢問「煮甜的好吃嗎？」原PO則笑稱「媽媽就是煮甜的」。
文章發佈後引發熱議，有網友直呼真特別，進一步詢問「甜度是像綠豆湯那樣，還是像少糖的冷飲那樣？」原PO則回答，「我喜歡有甜的感覺，我用冰糖，不妨試試看喔，中藥行配4神100元自己加排骨…都可喔」。
許多網友紛紛跳出來，認證自己家裡也是習慣喝甜的四神湯，「我也是客家人 ，我女婿是閩南人，我女兒說要回來吃甜四神湯，女婿露出不可思議的神情，說四神湯怎麼會是甜的」、「小時候吃媽媽煮甜的還放肉片」、「第一次外婆煮的甜四神湯有點嚇到，但是好好吃」、「正確客家人四神湯是甜的」、「我本身也是客家人，在我小時侯每次去吃拜拜時桌上四神湯是甜的，記憶中的味道」、「我是客家人，喜歡煮不加肉類的甜的」。
不過也有人不習慣，「我愛鹹的，三不五時煮，當主食吃」、「甜的是薏仁湯吧」、「小時候媽媽都煮清的，要吃鹹或甜自己加」、「甜的四神湯很難想像，我曾經在貢寮喝滿月酒，吃到甜的麻油雞酒，至今仍然無法接受耶」、「身為一個客家人，我們家沒人吃甜的啊啊啊」、「各人口味不同，甜的鹹的都好吃」。（編輯：倪浩軒）