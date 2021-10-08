超商「微波食品」CP值超高？上班族一面倒：其實很可怕
現代人上班忙碌，常常沒時間自己料理三餐，不少外食族選擇直接到超商購買微波食品，既方便迅速又能趁閒吃上熱騰騰的食物，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「超商『微波食品』是不是CP值超高？」沒想到大量上班族一面倒直言「其實很可怕」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 07:04:10
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「超商微波食品是不是CP值超高？」的文章表示，「奶油松露烤雞義大利麵+三種起司三明治+玉米濃湯，便宜而且比外面一堆不知名餐廳還好吃，份量也不少，吃很飽」，這也讓原PO直言「超商的微波食品是不是其實CP值超高啊，而且方便又快速，超商有冷氣也有座位可以坐下來吃，現在都寧願去吃超商，也不想去吃一些不知名私人餐廳了，私人餐廳光是義大利麵隨便一份就150，而且還不一定比超商好吃」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，其實超商食品價錢划算、熱量不至於太高，而是「調味料」跟「醬料」長期食用太可怕，可能會對身體造成負擔，「買6折的CP高，但長期吃的話，鈉會爆表，要嘛水腫、要嘛高血壓，不然超商其實算好吃又乾淨了」、「超商食物恐怖的地方不是食材本身而是調味料跟醬料」、「熱量不高可是你看他的鈉含量很可怕」、「熱量真的還好，現在超商都知道 民眾不喜歡熱量高＆產品縮水，鈉真的才是要在意的」、「超商鮮食除了沙拉、健康餐系列，幾乎都是納含量爆表，吃一份就等於一天攝取量」、「份量很少，之前很忙，三餐都便利商店，血壓爆表」、「超商就是賣方便，談CP值大可不必」。（編輯：王柏文）