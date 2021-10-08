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家務移工低薪17000元多年未漲　印尼勞團組織：很失望

▲ 外籍看護｜移工。(示意圖／報系資料照)
▲ 外籍看護｜移工。(示意圖／報系資料照)

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-08 17:15:45

《四方報》報導，基本工資調幅今天拍板定案，確定月薪、時薪調漲5.21％，明年起，基本工資月薪將從現行的24000元調升至25250元，時薪則從160元調至168元。許多領接近基本工資的本勞和產業移工將可以直接受惠加薪，但對於目前尚未適用勞基法的家務移工而言，基本薪資仍停滯在17000元，且多年未漲，他們與台灣整體勞動待遇落差也持續加大。

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《四方報》詢問勞陣秘書長孫友聯，他表示，按照兩公約的精神，基本工資是保障勞工最基本的生活水準，也是經濟所得合理分配的依據，但家務移工和遠洋漁工卻無法一起被保障。「家務移工的照顧工作經常可能是24小時待命的，就連休假可能都要某種程度的勞動，給家務移工高於基本工資的收入是應該的」。

他指出，針對部分移工與勞基法脫鉤的困境，除了國內民團不斷施壓外，國際上的壓力也讓台灣政府必須去認真面對這個問題。「家務移工主要來源國是印尼，印尼這幾年不斷和台灣、馬來西亞等移工引進國談判，要求縱使沒有納入勞基法也要把基本工資調漲到一定的水準，才能一定程度的解決跟基本工資脫鉤造成的落差；而台灣遠洋漁業在不斷被國際舉牌的情況下，也促使政府必須認真面對這個問題。基本工資應該一體適用，因為每個勞工的基本生活都應該受到平等的尊重」。

印尼勞工團結組織《GANAS COMMUNITY》代表Fajar也向《四方報》表示，台灣經濟有所成長，提升勞工薪資是必須的，但目前家務移工卻被排除在薪資成長外，仍停留在17000的基本工資，「我們對此感到非常失望」。她指出，薪資調漲後，在台灣的家務移工一樣會受到物價波動影響，而且許多家務移工要自己負擔膳食費用的，健保費率還會跟著提高，造成實質收入不增反減的情況。她強調，「我們負責照顧的是生命，不是物品，因此與其他工人相比負擔更大的責任，權益應當被保護」。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達則表示，基本工資每年調漲，但家務移工未納入勞基法使他們薪資水準與其他勞工差距每年擴大，這是很荒謬的。「我們用廉價勞工的方式去獲取他們的勞動力是很不道德的，這樣長期低薪的情況也讓政府沒有去思考如何完善長照的急迫性」。他指出，若是雇主真的付不起調漲後家務移工的工資，那政府就要加以支援，而不是一直採用低薪的模式，這樣是無法長久的。

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