他吃buffet「1高級料理」堅持不拿！客全秒懂：真的兩難
buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有網友坦言到buffet幾乎不拿「一種高級食材」，而引來行家認同直呼「有些店會故意惡搞」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 07:00:00｜2021-10-09 09:01:40
原PO於PTT上發文，表示自己到吃到飽用餐最喜歡生魚片，但他話鋒一轉坦言「像是比目魚鰭邊肉、炙燒系列都會做成握壽司，後來因為吃不了這麼多飯，就乾脆不拿了」。他也無奈抱怨，「感覺握壽司底下的飯根本是個障礙，但又不能請師傅只給上面的料」，原PO最後也好奇詢問「大家怎麼處理握壽司的飯，真的全都吃下去嗎」。
貼文曝光後，隨即引來不少人認同留言，「吃到飽握壽司的飯都捏得超級紮實」、「普通我會吃一半，好吃的會吃完，難吃直接不吃」、「吃到超硬或是超黏糊的飯就PASS」、「飯捏很爛的就只吃料，不吃飯了」；甚至有內行爆料「合理的量會吃，有些故意壓超緊超紮實，口感超糟就不吃飯」、「如果飯全都吃，一下就飽了」。
但也有人提出不同看法，直言「吃啊！吃到飽的底限是不浪費食物」、「兩難，不想浪費但又不想被飯撐到飽」、「除非真的無法接受的味道，不然還是吃完」、「我覺得吃握壽司比單吃生魚片不容易膩」、「我覺得炙燒系列的配飯才好吃，但就準備沒辦法吃多了，現做的或許問看看可否少飯？」、「我會把飯留下來，跟生魚片的鮭魚、甜蝦、鮪魚做成散壽司耶」。（編輯：陳雅雲）