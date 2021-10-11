拿五倍券衝麥當勞！結帳「驚喜」降臨 眾震驚：真的虧死
因應新冠疫情肆虐，行政院推出振興五倍券，從8日開始發放後，不少人都已經領取開始消費。而就有網友分享，自己拿五倍券去麥當勞要買餐點，結果結帳時，店員突然告知驚喜，讓他直呼「原來可以這樣」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 13:04:29
原PO在PTT貼文指出「剛剛買晚餐的時候，決定要用一張200的五倍券，跑去賣場裡的麥當勞買，本來想說不能找零就買份超值全餐，另外再加點50元的1+1湊個兩百，結果女店員突然跟我說『我們可以找零喔』，我還以為大部分連鎖速食都不會找零！看來是每間店自己決定行不行的！」
貼文一出，網友紛紛回應「真假的，麥當勞有找零喔」、「規定上是不找零，不過店家想找也是可以，但不能強迫店家找零」、「麥當勞去年就有了！超佛」、「Qburger也可以找零，無法理解市面上怎麼有人九折賣」、「真的很多店家都有找零，畢竟要做生意，不懂為何一堆人用九折賣出五倍券，真的虧死」、「去年三倍券沒花完也是剩下的都拿去麥當找零。
而事實上，去年政府推動三倍券時，麥當勞就主打有找零的服務，《NOWnews》也曾經在去年報導「三倍券快到期了！男崩潰『沒人要收』 內行驚曝找零神店」就有不少網友分享去麥當勞有找零的經驗，如今，麥當勞在五倍券推出後，仍舊有提供民眾找零服務，相當便民。（編輯：張嘉哲）