童年超恨但長大懂美味？網曝「3魔王」翻身：買便當必夾
不少人在童年時期，總會因一些食物的特殊口感而感到厭惡，導致日後不敢再品嚐一口。不過，就有網友自認小時候非常討厭芋頭，但長大後才理解其美味，好奇詢問「長大才懂好吃的食物？」而引來眾人揭開心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 21:11:49｜2021-10-11 21:16:54
原PO於PTT八卦板上發文，表示在他心目中，長大才懂好吃的食物第一名便是「芋頭」，坦言「小時後覺得超難吃，長大才發現它的香醇它的美味，不是一般食物可比擬」。對此，他也好奇詢問「有沒有長大才懂好吃的食物的八卦？」
問題一曝光，其中最多人點名「苦瓜」，直言「苦瓜，小時候不敢吃，現在買便當一定點」、「鹹蛋苦瓜，小時候很討厭，長大後吃，覺得很對味」、「苦瓜吧，其他小時候不喜歡現在還是不喜歡」、「苦瓜也算，但只是能吃出美味」、「苦瓜跟咖啡，因為長大之後才發現人生更苦」、「苦瓜會煮的真的好吃」、「山苦瓜炒鹹蛋，去熱炒店必點」
此外還有人提及「茄子」、「青椒」等，「茄子跟苦瓜，吃起來超爽」、「茄子吧，長大很愛」、「茄子無誤」、「長大覺得茄子超好吃，小時候超恨」、「青椒、苦瓜，多點味覺變化總是好事」、「三大魔王－苦瓜、茄子、青椒」。
除了上述答案，也有鄉民分享「白菜，小時候很討厭那青味」、「烏魚子啊！真的是美味」、「鳳梨，小時候超討厭」、「認真回答就是咖啡，黑咖啡又香又苦小孩子不懂它的好喝」、「香菇吧！小時候不敢吃，長大後超愛」。（編輯：陳雅雲）