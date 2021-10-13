一家7口10天蛋量需多少？網一看冰箱驚：是開早餐店吧！
看來這是雞蛋大戶！相信大家都知道雞蛋的好處多多，每天吃蛋不僅能補充營養，還能變化出許多美味料理，因此家家戶戶都會在冰箱裡備著雞蛋。不過有一名網友分享自家6大1小10天的雞蛋量，網友看了都驚呼：「妳家開早餐店嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 10:33:09｜2021-10-13 10:45:35
一名郭姓網友在爆廢公社分享，這天拉開冰箱冷藏抽屜，驚見裡面放滿了白色雞蛋，家裡也不過才6位大人1名小孩，媽媽怎麼會買這麼多？雖然知道雞蛋很營養，每人每天吃一兩顆都不為過，但是眼見冰箱裡滿滿都是白色雞蛋，看起來就像是雜貨店賣的量，讓她傻眼地分享在社團，並詢問有誰家的蛋量跟自家一樣多？
網友看了都紛紛笑說：「媽媽有加入團購網啦」、「我還以為開早餐店的」、「這是一個月的量嗎？數量太嚇人」、「可以直接找盤商了」、「妳是不是炫富」、「羨慕有這麼大的冰箱可以放雞蛋」、「目視起碼破100顆吧」、「是否考慮自己養雞？」。
原Po也表示後來詢問媽媽後得知，因為那間蛋價很便宜，加上用量大才會一次買這麼多，而這些是大約一家人10天份的用量。因此也有網友表示：「好想知道價格」、「正常我家也是，小朋友多一天用掉10顆也不為過」、「我最扯一天吃六個雞蛋」、「原來我不孤單啊！」。（編輯：陳珮瑜）