重陽節威力彩衝5.3億！命理師曝「5招」：補財庫的好時機

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行善行孝不能等，多多發願懺悔、布施、修口德，可積福累積自己的福德財庫，轉化為世間的財庫。
另外，可包吉祥數字的紅包給長輩，多少不是重點，心意才是最重要，包紅包、泡菊花茶都有為長輩增福添壽的意涵；在這天也可慎終追遠，為往生的親朋好友、毛小孩超渡，都是一種懷思與祝福，感恩能讓人更珍惜和看到身邊的幸福。
第二、「除穢淨化環境」
造財庫之前要把周遭環境整理乾淨，尤其是地板，才能接引好的地氣。家裡的宅基不穩、地氣不穩，易有是非煩惱，因此，把居家環境掃除乾淨是開運的第一步，而掃除的關鍵小撇步是「要從家裡的最裡面掃到最外面」，把穢氣送出去，尤其是明財位，有灰塵髒汙一定要清乾淨，才能真正達到開運的效果。
第三、「催旺財氣與財神結緣」
居家環境打掃乾淨之後要引財神入門，可用艾草或除障草除穢，也可用五寶草或除穢香霧，淨化空間。而與財神結緣，可選擇在農民曆上的「納財」吉日，到財神廟補財庫：將五色鈔放紅包袋夾在貢品中，拜拜完之後將紅包拿起來放在皮夾中，就是「錢財入庫，錢母生生不息」。
第四「西北方放聚寶盆或保險箱（造財庫）」
九九重陽日在農民曆中是喜神與財神座落的位置，也是2022年武曲星飛臨的位置，若想正財運穩定、財根不斷，可將聚寶盆或保險箱放在此方位。保險箱中可安放財神寶瓶，或是將貢完財神、裝五色鈔的紅包袋放入箱中，就是錢生錢、財生財，財庫中的財庫。
第五、「拜觀音許願上達天聽」
鮮花素果即可，除了把握九九重陽節，10月24日是觀音殊勝日，也可在這天祈福許願，讓煩惱藉由菩薩的慈悲願力斷除，將願望上達天聽。
湯鎮瑋補充，九九重陽節是端午節過後陽氣最重的一天，休假者可至戶外踏青、接收大自然能量，登高爬山接收屬木的能量，放風箏也有飛高之意。無法出遊登高可將開運竹放在家中南方，象徵節節高升之意，今年南方飛臨的主星為貪狼星，貪狼星為桃花，可生旺財運，在這天在家中好好布局可讓陽氣高升、財運加倍。（編輯：郭佩蓉）
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