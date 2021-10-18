房市／防房貸限制也衝擊首購族　專家解方

為替火燙的房市降溫，央行加碼祭出選擇性信用管制措施，限制六都及新竹縣市自然人第二戶房貸不得有寬限期；部分銀行基於配合政策，或是本身房貸承作水位將滿，也開始上調第二、三戶房的最低利率門檻。不少人在網路社團討論，若是首購身分，貸款條件是否也恐受到波及？對此，業者觀察，首購族房貸條件若受影響，多半是許多交易熱區價格衝太快、太高，銀行鑑價跟不上，導致貸款成數拿不到8成，受政策影響的族群仍以換屋為主，但無論如何，現在進場購屋，自備款建議多準備1成才較為保險。
財經中心/綜合報導
2021-10-18 18:30:00
目前央行政策定調及部分銀行，主要都是針對第二戶以上貸款條件做出限制。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，自住部分，主要影響仍是換屋族為主，過去可以「先買後賣」，如今若是換屋自備款較有限，無法使用寬限期先減輕負擔，或是利率等條件不若第一戶來得好，至於首購族部分，仍視個人信用狀況、與銀行往來狀況，以及銀行本身配合政策態度而定，衝擊相對較小。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆也表示，自住又具首購資格的申貸人受到政策影響較小，但因房市太熱，熱門區段房價不斷跳高，銀行鑑價一旦跟不上，就會使購屋族拿到的貸款條件較過去差。舉例來說，若是買屋齡20年左右中古屋，目前會建議貸款成數抓在7成、利率1.35%左右。
至於房市近況相當熱絡的楠梓區也有同樣情形。信義房屋楠梓店專案經理簡怡仁觀察，首購族受政策影響相對有限，但以主力產品屋齡10年內新古屋來說，除非從事軍公教或高資產客戶，仍能拿到1.31%利率，多數購屋族一般都是1.4%以上，且房貸成數要抓7成，較難拿到過去常見的8成甚至8成5，主要也是因為景氣太熱，房價跳太快，導致鑑價跟不上所致。
徐佳馨強調，目前會建議購屋族要將房貸成數抓7成，也就是自備款應準備至少3成，較不會發生簽約後現金軋不過來的窘境。若是自備款真的負擔太大，首購族可以考慮使用寬限期，減輕一開始每月還款負擔，或是採用擔保品、保人，甚或是保單變線等方式，以便湊齊所需現金。