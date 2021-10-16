吃苦瓜「苦味越重代表更營養」？專家反揭真相：顛覆迷思
苦瓜特有的苦味，讓許多人感到畏懼，但過去不少長輩也常說「吃苦當吃補」，並認為苦味越重越有營養。對此，專家則揭開真相，直言「苦瓜的苦味與營養價值多寡無關」，並解釋品種間的營養價值差異。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 21:21:46
日前《臺北農產》在臉書上科普，「吃苦當吃補？苦瓜越苦營養越高？其實苦味與營養價值無關。另外苦瓜品種依果色粗分為白色、青綠色兩種，營養價值也不同。第一種白玉苦瓜是苦瓜界熱量最低，怕苦又想維持身材的好選擇；第二種翠綠苦瓜則富含維生素C及膳食纖維，是不怕苦又想養顏美容者的好選擇」。
《臺北農產》隨後分享去除苦味的3步驟，「一、挖籽，去除內膜再切薄片；二、加鹽浸泡後瀝乾；三、川燙後過冷開水，最後就能擠掉水份盛盤」。
此外，營養師高敏敏也曾解釋，苦瓜之所以會苦，是來自它的白色內膜，內膜裡面含有葫蘆素，苦雖苦卻具有很好的抗氧化能力，可以幫助消除疲勞、減緩老化；苦瓜還含有苦瓜素，在烹調的時候會產生甘苦味，所以吃起來才會苦苦的。而苦瓜也分很多種類，最苦的是顏色最深的山苦瓜，再來是顏色翠綠的綠苦瓜，最後是苦味最低的白苦瓜。（編輯：潘毅）