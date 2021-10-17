吃迴轉壽司「扭蛋怎丟都不中」？她曝必中秘訣：屢試不爽
近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如「壽司郎」、「藏壽司」等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；業者也推出各式吸引消費者的活動，例如免費轉扭蛋等。對此，就有一名女網友分享「必中秘訣」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 10:29:19｜2021-10-17 11:11:39
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「抽中扭蛋的小秘訣」為題發文，表示秘訣就是在開店的第一批進去，「前五盤一定會中」，她說她有時會自己去吃，因為不想要遇到人很多的時候，所以都大約11點多進去，也剛好是剛開店、人很少的時候。
原PO說，在那個時間去，前五盤一定會中，且「屢試不爽」，因為已經兩三次了，「第一次我還覺得可能是我那天運氣好，結果附近的桌也接二連三的中了，所以我在想是不是開店的第一批的第一抽一定會中，有人有類似的經驗嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「我每次去每次中欸，時間也都不固定，然後兩個人只吃5～10盤」、「我猜是至少15盤會中的fu？！」、「從來沒中過」、「常常吃到5-10盤就中了，不過沒有特別喜歡扭蛋內容物」、「我之前也是開店時間去，記得好像也是五盤就中了」、「我之前有一次吃40盤還全部槓龜……」、「20盤中2個路過」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「爽吃30盤迴轉壽司！幸運女『連中六次』扭蛋 內行揭關鍵」一文，有名女子吃藏壽司連中了6次扭蛋，但不知到底是怎麼回事，對此，《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問藏壽司，而對方僅回應「僅是機率問題」。（編輯：郭佩蓉）