吃貨網紅1年甩26公斤！跟小禎狂瘦喝同飲料

美食YouTuber古娃娃長期吃進大量美食，職業傷害導致體重直線上升，沒想到最近曝光影片，竟然瘦了一大圈，讓粉絲為之驚豔，她事後透露，減肥了一年，才讓體重從70幾公斤降到50公斤左右，甩掉了約26公斤，而且跟女星小禎一樣，為了瘦身過程不挨餓，平日早餐的最佳良伴就是「一杯無糖豆漿」，把胃撐飽減少飢餓感，吃進去的食物分量減少，瘦得輕鬆自然！





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▲古娃娃以前體重約為70幾公斤。（圖／翻攝古娃娃FB）





▲古娃娃目前體重約為50公斤。（圖／翻攝古娃娃FB）

少吃多動，是瘦身不二法們，古娃娃強調，還沒減肥前，曾經強力運動過1年，結果一公斤也沒掉，向專業的減肥醫師諮詢後，掌握「飲食控制佔7成，運動佔3成」的技巧，才順利瘦下來。小禎也是先從飲食下手，再以運動輔助，4年來減輕了40公斤，加上積極運動，如今已是健美精實的辣媽。





歸納兩人的瘦身全攻略，首先，就是減少糖類與加工食品，古娃娃除了拍攝工作日必須大量攝取美食外，其他時間嚴格管控飲食，包括加工類食品、甜點、零食、手搖杯及人工醬料，一口都不吃，甚至水果與牛奶都不碰。





▲小禎甩肉40公斤，如今曬出超強身材，肌肉線條非常健美。（圖／翻攝小禎FB）

再者，主食以大量蔬菜、蛋白質為主，將深綠色葉菜用水煮或健康油炒方式烹調，補充纖維素，並喝入大量水分，讓身體大量排泄廢物；蛋白質則以低脂雞胸肉、豆腐為主，豬肉、牛肉偶爾吃，攝入足夠蛋白質，才有體力健身，不會讓瘦身變得虛弱不振。最後，澱粉類不能不吃，只是減少分量，只吃一個拳頭大小，盡量以原形食品，不要吃精緻澱粉。





如今古娃娃跟小禎都瘦得漂亮、健康，打臉很多愛評論身材的網友，讓許多人深感佩服，但兩人強調還是要長期運動、雕塑曲線，才不會讓皮膚變得鬆垮，會找一對一的健身教練安排適當訓練，增加新陳代謝，不會容易復胖。不過，控制體重效果因人而異，建議欲在短期內大量甩肉的仿效者，諮詢營養師、減重醫師的協助，才是最好的辦法。



