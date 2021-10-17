城中城辦公室變住宅？　引發藍綠互批

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但國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，民進黨長期在高雄執政，「城中城」是在民國91年商業設施全面廢棄後才停止申報公安，為什麼高雄市政府到現在還要視而不見，謝長廷、陳菊、葉菊蘭、陳其邁等民進黨籍市長或代理市長，到現在還想推諉責任？市府聲稱民國100年「免變辦法」訂定後，就能夠讓商辦變成住宅，但這是高雄市政府自己訂定的行政規則。
呂謦煒痛批，難道高雄市政府就這樣為自己開脫，把非法行徑合法化，陳其邁市長的「負責」，難道其實是「卸責」？呼籲從中央到地方，不可再忽視弱勢族群的居住環境問題，不可再展現這種只顧推卸責任不顧人民疾苦的官僚作風。
律師出身的民進黨議員康裕成、在地議員李喬如則反指，城中城是歷任國民黨市長任內興建、發給使用執照，並開始使用，且在民國70年至100間皆未變更使用登記；而法令於100年修改後，就沒有違規使用的問題，請國民黨別再卸責，噴口水請不要噴錯對象。
康裕成更拿出66年8月27日，即城中城公開接受訂購當日的報紙報導及廣告，內容即提到「七至十二樓規劃為小套房」、「套房皆全部採用西德衛浴全套設備」顯然所謂近年才有隔間，並非事實。
趙天麟則呼籲國民黨勿因高雄城中城事件就以為「撿到槍」，展開連串的政治攻擊，企圖從鬥爭中圖謀政治利益 ; 不實的栽贓抹黑只會曝露無知，並製造更多的對立及撕裂，籲國民黨停止政治操作的不智之舉，協助受災戶早日走出傷痛，恢復正常生活。