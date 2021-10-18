蘿蔔湯只放排骨？大廚「一招」鮮味更濃：煮出阿嬤的味道
白蘿蔔料理方式相當多樣，許多人常將其與排骨搭配熬成湯，其口感鮮甜又清爽，但過程中得花費長時間熬煮，總讓婆媽們相當頭痛。對此，就有網友分享自己烹飪排骨蘿蔔湯的步驟，就引來一名老饕分享可加「2食材」讓湯頭鮮味更濃郁。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 16:11:27｜2021-10-18 16:14:24
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示自己燉煮蘿蔔湯時，都會先買肋排排骨煮湯，「不用擔心柴的問題，煮過頭就是爛而已」。隨後他也分享料理步驟，首先將蘿蔔切塊下鍋，將水果玉米切塊，把香菇泡軟，再將排骨、甜不辣洗淨備用。
他緊接著解釋，可同時煮兩鍋水，一鍋放入排骨燉滾，一鍋放入蘿蔔、玉米，「再來排骨鍋滾後續滾二至三分鐘，撈起再洗淨，丟入蘿蔔那鍋」。而香菇泡好後可連同水入鍋，湯滾後蓋上鍋蓋轉小火，三十分鐘後關火悶十五分鐘。之後可再丟入甜不辣或貢丸等配料 ，接著加鹽調味，「開大火，滾後關火，灑點柴魚片，看個人喜好，可再加芹菜珠或香菜增味」。
貼文曝光後，也引來一名老饕分享「可以再加二樣東西讓湯頭更上一層樓，而且不會搶蘿蔔風味，那就是乾干貝與香菜，我都是這樣煮！另外加這二樣，別加香菇，怕香菇味會搶」；建議曝光後，原PO也搞笑直言「我也知道加那個很好喝，我口袋不夠深啊！所以才放點柴魚片，艱苦人家，以前鄉下阿嬤還會放金勾蝦增鮮」。（編輯：陳雅雲）