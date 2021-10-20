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房市／康恩碩破信義房屋紀錄　最快選上店長

▲信義房屋桃園中正店康恩碩1年2個月選上儲備店長，創下信義房屋最快選上儲備店長紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋桃園中正店康恩碩1年2個月選上儲備店長，創下信義房屋最快選上儲備店長紀錄。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-20 08:30:00

信義房屋桃園中正店主任康恩碩做過保全、物業管理主管，因為對社區事務的熟悉，讓他轉任房仲很快與社區物業管理公司打成一片，他的企圖心強烈，為自己超前部署目標，資深業務一天拜訪7組客戶，他就拜訪至少15組，進入信義房屋順利得到新秀獎後，入行1年2個月選上儲備店長，創信義房屋紀錄。

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康恩碩是高雄人，大一期間轉讀夜校，在家裡的物業管理公司上班，從基層做起，大學4年一路做至主管職，從事行政、法務、會議、徵人、排班、標案等管理事務。

康恩碩回想，他多次在管理人員方式上與父親有衝突，業務出身的父親多次希望他做事待人要更有彈性，也鼓勵他從事業務工作磨練，正巧他的妻子考上長榮公司，他跟著妻子一起北上桃園打拚，因為過去經營社區的相關經歷，他選擇同樣深耕社區服務的信義房屋磨練自己。

「當時面試時，沒有一個店長要用我」康恩碩笑說，因為自己出社會較早，也擔任管理職，許多店長看到他的履歷都不敢用，擔心很難教，他感謝當時協理給他機會，請桃園中正藝文店的店長面試並負責教他。

康恩碩在桃園藝文特區經營，從社區派報、拜訪等基本功做起，他過去從事物業管理工作，反而讓與社區總幹事能快速打開話匣子，他回想，有間社區正巧碰上建商倒閉，公共基金無法撥款，他運用過去的專業，教社區總幹事要怎麼處理，也因此與社區的關係更緊密，之後社區有房子要賣，社區第一時間就推薦他。

不僅如此，他為自己設定目標一天要接觸至少20名屋主，某次，他受客戶委託指定要一間房屋，這間房屋同業負責銷售，但賣了3、4年都沒賣出，他向屋主聯絡，打了2、3通電話一自我介紹就被掛電話，許多業務被打槍就放棄，但他不死心，最後屋主被他誠意打動，順利簽得委託，2天就幫屋主售出房屋。

能在這麼短的時間內選上儲備店長，康恩碩認為與自己不斷設立新目標有關，拿到新秀獎後，他為自己設定的目標是千萬經紀人，他先觀察自己與資深優秀業務的差別是少了許多老客戶，因此他採用土法煉鋼，若是資深業務一天要接觸7組客戶，他為自己設定15組客戶，加倍努力，只要是接進來的委託案，就算買方不是他的客戶，他也親自銷售。

康恩碩表示，工作帶給他很大的成就感，不僅為了薪水，能夠幫助人，更是經營自己的事業，選上店長只是開始，接下來帶店才是挑戰。

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