吃火鍋見「稀有菜」以為賺到！湯卻染成藍血 網一看崩潰
隨著時序入秋，在冷颼颼的天氣下吃火鍋可謂一大享受，台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，加上蔬菜盤琳瑯滿目的火鍋料、鮮菜，讓許多饕客趨之若鶩。而日前有網友煮火鍋時添入了空心菜、菇類與罕見的「紫玉白菜」，誰知道隨著湯頭滾開後，火鍋的色澤竟「逐漸母湯」，畫面曝光後更讓網友們崩潰直呼「感覺HP會倒扣1000」、「好像外星人的血…」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 22:03:28
吃火鍋對台灣民眾來說幾乎不分季節，而該怎麼吃、加什麼料也是熱門話題，不過你加過「紫玉白菜」嗎？日本一名網友日前透過推特還原這個經歷，當時他抓了一把紫玉白菜，連同金針菇與其他蔬菜、杏鮑菇一同放進火鍋內烹煮，沒想到隨著湯頭加熱煮滾，火鍋的顏色卻開始加深「漸漸母湯」染成深紫、靛藍色。
不僅整鍋湯底的顏色變了，就連一旁雪白的金針菇也「無辜受害」，被染上了宛如重金屬的深藍色，而白菜本身也因為受熱泡軟顏色從漂亮的亮紫色，一同化為「重金屬藍」，模樣看起來相當可疑，就連原推主也不禁從對紫玉白菜一開始的稀有興奮感，慢慢轉為尷尬，無奈表示「好後悔……」。
而消息傳入社群論壇《Dcard》後，不少台灣網友也紛紛崩潰留言「喝了湯感覺HP會倒扣1000」、「魔法藥水啦」、「根本是童話故事會出現的巫婆的魔鍋」、「我想到以前去某家火鍋店，菜盤有紫地瓜覺得很特別別家都沒有，結果丟下去湯也是變紫色很醜」，事實上這款「紫玉白菜」是2017年彰化市公所蔬菜班長葉榮昌所試種成功，由於葉面呈現亮麗的紫色，汁多飽滿，吸引不少消費者購入。（編輯：楊智傑）