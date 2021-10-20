阿嬤煮飯總飄「燒肉味」！孫好奇掀電鍋愣住 內行揭真相
現正疫情期間，不少人都會在家自己下廚，而煮了整桌的佳餚，不可少的肯定就是「白飯」，不過白飯要如何煮得香甜可口，也是一門學問。近日，就有網友分享自己阿嬤煮飯的時候，總是會飄出一股燒肉味，沒想到實際追查真相後，嚇壞網友，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 07:38:16
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「阿嬤！煮的飯就是特別的香！」只見貼出的照片，一個電鍋裝滿白飯，看似毫無異狀，但將電鍋上層掀開之後，卻看到底部竟藏了一堆壁虎乾屍，讓原PO當場傻眼表示「難怪都有燒肉的味道」。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的快吐了＝＝」、「我要回去檢查我家電鍋了....」、「阿嬤真的省過頭了啦，看外觀也感覺要快換了」、「這不能只有我看到，好崩潰」、「真的太噁心啦」、「阿嬤的秘方被你發現了啦」、「好噁，我直接乾嘔，壁虎真的超噁」。
另外，也有內行網友透露「因為壁虎是冷血爬蟲類，所以常會以電器當作巢穴，像是電腦的電源供應器、電熱水器、電鍋等等，裡面可能都藏有壁虎，大家可以定期檢查家中這些電器喔」事實上，先前也有發生過一名泰國男子煮飯時，意外發現電鍋短路，結果拆開之後，同樣也是發現電鍋內有數10具壁虎乾屍，與原PO的情況相同，大家還真的要多注意。（編輯：張嘉哲）