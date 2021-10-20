為何迴轉壽司不能吃到飽？「實測證據」被抖出 老饕秒懂
台灣的吃到飽生態遍及各個種類，包括海鮮buffet、火鍋、燒烤等等，甚至連Pizza都有吃到飽的餐廳，但你聽過「迴轉壽司吃到飽嗎？」就有網友分享自己去吃迴轉壽司，結果結帳時發現自己吃了將近1500元，貼文引發討論，意外釣出「沒有迴轉壽司吃到飽店家」的真相。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 10:04:45
原PO在PTT貼文指出「我今天禮拜一不用上班，就來吃剛進台灣不久的迴轉壽司，我看到什麼喜歡的就拿什麼！好吃的就不需要管盤子的顏色，每盤都是高級料理，結果結帳的時候，發現自己吃了快1500元，我是不是財富自由啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「1500都可以去壽司專門店，坐吧檯看師傅捏了」、「真的超盤，寧願去五星級飯店吃到飽」、「這個價格幹嘛不去吃Buffet啊，除了壽司還有其他東西可以吃」、「能花1500吃壽司，幹嘛去吃迴轉壽司....」、「只花一千五吃迴轉壽司真的太盤....我在日本花2100吃到吐」。
事實上，先前《NOWnews》也曾報導「為何台灣沒有『迴轉壽司』吃到飽？老饕抖出原因：尷尬死」其原因在於定價會太尷尬，如果訂太低價，雖然吸引客人，但也會賠錢；而價格訂太高，不少人倒不如轉去吃buffet，不僅能吃壽司還能吃額外超多食材，比較划算，因此原PO花費1500元僅能吃到迴轉壽司，讓許多人大嘆CP值實在太低，也認同迴轉壽司不能開吃到飽店家的原因。（編輯：張嘉哲）