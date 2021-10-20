煮麻辣鴨血總失敗？主婦曝「關鍵步驟」：保證入味又軟嫩
天氣漸涼，不少人都想吃個熱呼呼的美食來暖暖身子！近日，一名網友表示自己很喜歡吃麻辣鴨血，但是常常自己料理都煮不出好吃的口感，因此上網求助，沒想到不少網友也有類似問題，因此釣出許多內行婆媽表示「關鍵步驟絕對不能少」！
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 12:34:11
原PO在臉書社團《家常菜》裡寫到，自己很愛吃麻辣鴨血，但是外面購買不僅價格貴量也少，因此常常買麻辣湯底與生鴨血回家烹煮，只是怎麼煮都不好吃，還造成空洞多，口感也差，因此上網求助要怎麼料理才能「煮出軟嫩好吃的鴨血呢？」。
問題一拋出果然釣出許多內行主婦回應「鴨血不能一直滾，小火慢燉或是燜的」、「湯底不能滾，用泡的。」、「好吃的鴨血是高湯（麻辣汁）浸泡出來的，不是熬煮出來的喔！也就是說鴨血下過後滾了即熄火！」、「不能大火煮，用燜的會比較嫩」、「要用小火慢慢泡，大火會煮老、有孔洞」。
另外也有網友提醒煮前小撇步「我是先泡鹽巴水，然後煮不能滾水湯底起泡泡就可以關火，用泡的到隔夜再吃！再來很多不是純鴨血，有加豬血所以會比較硬！買的時候記得要挑軟軟的才是今天的喔」、「先洗乾淨，在煮過加點鹽巴跟白醋，煮起來在用乾淨的冰水泡，之後料理就很Q彈沒腥味了」。（編輯：陳珮瑜）