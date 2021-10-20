地獄身分證也中獎了！苦主見「神號碼」嗨翻 網也羨慕炸
行政院各部會推出加碼券配合振興五倍券政策，本周進入第二輪抽籤，有些幸運兒靠身分證尾數抽中2、3種加碼券，但上週就有名持有「地獄身份證」的苦主，因為身份末4碼全都是「0」，發文哀嚎「這輩子輪不到自己」引發廣大迴響，沒想到今（20）日文化部的「藝FUN券」竟碰巧開出中籤號碼有「00」，讓許多網友也忍不住羨慕表示「真的是天選之人！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 21:58:19
行政院各部會推出的加碼券中籤依據是看「身份證字號末2、3碼」，而日前就有一名女網友在《Dcard》上貼文指出，「身分證末四碼0000，大概這輩子都抽不到加碼券了，我從小最期待就是希望六福村哪天國慶，可以辦雙00免費入園活動，還幻想這樣我就可以再多帶兩個人呢！結論就是，有夢最美」，當時就有許多網友也紛紛替他喊慘「好慘，感覺各種活動你都沒符合過」、「地獄級別的身分證」、「應該跪求業者看到這篇，不然你們真的太可憐了」、「我也是0000，直接不用抽」、「有開00嗎？好像沒有欸....如果真有開出幫你喝采」。
而文化部的「藝FUN券」今（20）日下午也進行了第二波抽籤，總計抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，一共14組號碼，預計75萬名幸運民眾受惠，其中本次開出的數位券中籤號碼為78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼37、76、31、06、51、65、81。當中數位券的確就開出了「00」，不少網友也回到該篇文章底下替原PO慶祝「恭喜中獎！剛剛看到00直接想到妳」、「天選之人啦！」、「結果大家都知道你中獎了」、「妳00都中了，要不要跟我們還沒中的道歉一下」。
此外，「藝FUN券」本周抽籤後僅剩下2次抽籤機會，分別是在10月27日及11月3日，至今尚未登記藝FUN券者，現在仍可至振興五倍券共通平台登記參加後續梯次抽籤，使用期間則是110年11月10日至111年4月30日，若民眾對藝FUN券如何領用、怎麼登記還有疑慮，也歡迎到本站日前報導的《第二波藝FUN券下午中籤號碼出爐 怎麼領用看這篇一次懂》一探究竟避免向隅。（編輯：楊智傑）