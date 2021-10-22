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玉米濃湯怎麼煮最讚？網曝「美味3法寶」：不放不會香！

▲玉米濃湯怎麼煮最好喝，網友曝「美味3法寶」。（示意圖／PhotoAC）
▲玉米濃湯怎麼煮最好喝，網友曝「美味3法寶」。（示意圖／PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 10:40:56

近期溫度驟降，工作結束後總想來杯暖暖的湯品療癒身心，玉米濃湯便是許多人的首選，就有網友詢問若不使用調理包該如何做出美味的玉米濃湯，許多熱衷下廚的行家紛紛獻上自家做法，整理下來發現有三樣便是關鍵。

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原PO在PTT發文，詢問若不靠調理包該如何烹煮出一碗美味的玉米濃湯，「事情是這樣的，每次我煮玉米濃湯，都用湯寶玉米濃湯，後來有天買了大同國際玉米濃湯餅乾，研究不用調理包，就煮出美味玉米濃湯，有可能嗎？補充：成份玉米罐頭，調味料，雞蛋，火腿豆片，馬鈴薯，起司只有這些還要嗎？」。

▲原PO發文詢問不靠調理包煮出玉米濃湯的方法。（示意圖／截自Pixabay）
▲原PO發文詢問不靠調理包煮出玉米濃湯的方法。（示意圖／截自Pixabay）
老饕們紛紛提供作法「不放奶油不會香」、「豬大骨，重點在高湯」、「先放奶油跟芥花籽油各半加熱，再倒進湯」、「高湯、玉米粒、玉米醬、牛奶、奶油、勾芡」、「麵粉先炒過再加高湯然後再放動物性奶油」、「玉米粒攪拌均勻受熱，轉中火蓋上鍋蓋，等聽到波波聲轉小火，大約一分鐘後便可以關火灑鹽在上面」。

從多位網友的建議中可以得知，最多人推薦的三項關鍵是奶油高湯麵粉。加入麵粉可增加湯品的濃稠，而高湯和奶油則讓香味更豐富、濃郁。（編輯：李惠婷） 

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