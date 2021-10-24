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房市／保護海龜　咾咕嶼協會推扭蛋租借環保餐具助生態

▲將海灘上撿拾得來的保麗龍，再製設計成海龜造型「咕咕幣」，就可以用來租借「咕咕碗」。（圖／張欣怡提供）
▲將海灘上撿拾得來的保麗龍，再製設計成海龜造型「咕咕幣」，就可以用來租借「咕咕碗」。（圖／張欣怡提供）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-24 08:00:00

屏東小琉球是海龜覓食棲地，同時也是全球少見能在岸上及海裡都輕易看見海龜的島嶼，而擁有「海龜樂園」的美譽。為了避免垃圾被海龜誤食，張欣怡與夥伴們參與淨灘後發現，從源頭垃圾減量才是長久之計，積極在島上推廣友善環境的理念，成立了「社團法人台灣咾咕嶼協會」，並以「環保杯租借」與「環保餐具租借」的服務，提供給遊客能友善環境的旅遊模式；而這樣的理念，也獲得信義房屋全⺠社造行動計畫的支持。

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為了提高遊客租借意願，與社區裡的藝術家及學生共同設計出海龜造型的「咕咕幣」，結合遊客喜歡轉扭蛋的習慣，當遊客轉扭蛋後就能獲得一枚獨特的咕咕幣，就可以使用這個小道具，到配合的店家借用餐具，如果不想借用餐具的，也可以留回家當做紀念品，透過這樣的型式不只可以宣傳環保的理念，也能為協會保育海洋的行動盡一份力量。

台灣咾咕嶼協會秘書長張欣怡說，一開始是幾位朋友積極參與淨灘，但即使頻繁撿垃圾，海邊的垃圾量卻沒有明顯減少，遊客較少的旅遊淡季淨灘仍然能夠清出大量垃圾，推測應是隨著海流從台灣本島甚至其他國家漂來。有感於「源頭減量」才是真正保護海洋生態及海龜的做法，她與友人成立「社團法人台灣咾咕嶼協會」，先是配合政府計畫，與飲料業者合作推廣環保杯租借，目前則擴展到環保餐具租借。

張欣怡說明，小琉球的餐飲店家通常座位數不多，遊客習慣早餐及消夜外帶食物回⺠宿享用，也因此產出很多垃圾，為了鼓勵遊客租借環保餐具承裝食物，協會決定以扭蛋機增添誘因。首先，扭蛋機內放置了由海邊撿拾的廢棄無法再使用的保麗龍再製而成的「咕咕幣」，這些咕咕幣都以海龜為造型，再請當地藝術家、美術老師或各路志工們作畫，每一顆都獨一無二；接著，遊客只要投入150元，就能轉到一枚咕咕幣，這枚咕咕幣可以到合作的餐飲店家租借餐具「咕咕碗」，當遊程結束，可以將咕咕幣退回，返還100元，或是將咕咕碗及咕咕幣帶回家作紀念及使用，繼續落實減塑生活。

但張欣怡坦言，期間遇到兩個比較大的困難。首先，並非所有⺠宿都提供廚餘回收或清潔碗盤的空間，就有遊客反映，吃完鹽酥雞想再買一碗豆花，但因廚餘及環保餐具無法即時清理，導致豆花只能用一次性餐具購買；其次，去年以來全球爆發疫情，遊客對共享餐具的接受度銳減，租借次數顯著下降。

為此，張欣怡表示，未來預計在小琉球島上增設幾個清洗餐具的設施，提供更方便的清洗管道，增加使用意願；至於疫情攪局，雖然讓遊客租借意願降低，但反而也激起不少餐飲業者租借咕咕碗，作為外送的餐具，甚至也有⺠宿業者主動響應，購置⺠宿專屬借用的餐具租借咕咕碗放在⺠宿內，方便遊客外出時直接攜帶。
    
截至目前，從一開始只有8個店家合作，如今大約有將近20家。張欣怡說，希望從小琉球出發，推廣環保餐具、環保杯，並鼓勵遊客將這項使用習慣帶回居住地，「無論我們住在哪裡，都從源頭減少垃圾，海龜誤食塑膠的機會就會減少」，盼一起為海洋生態、海龜保育盡心力。

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