房市／保護海龜　咾咕嶼協會推扭蛋租借環保餐具助生態

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台灣咾咕嶼協會秘書長張欣怡說，一開始是幾位朋友積極參與淨灘，但即使頻繁撿垃圾，海邊的垃圾量卻沒有明顯減少，遊客較少的旅遊淡季淨灘仍然能夠清出大量垃圾，推測應是隨著海流從台灣本島甚至其他國家漂來。有感於「源頭減量」才是真正保護海洋生態及海龜的做法，她與友人成立「社團法人台灣咾咕嶼協會」，先是配合政府計畫，與飲料業者合作推廣環保杯租借，目前則擴展到環保餐具租借。
張欣怡說明，小琉球的餐飲店家通常座位數不多，遊客習慣早餐及消夜外帶食物回⺠宿享用，也因此產出很多垃圾，為了鼓勵遊客租借環保餐具承裝食物，協會決定以扭蛋機增添誘因。首先，扭蛋機內放置了由海邊撿拾的廢棄無法再使用的保麗龍再製而成的「咕咕幣」，這些咕咕幣都以海龜為造型，再請當地藝術家、美術老師或各路志工們作畫，每一顆都獨一無二；接著，遊客只要投入150元，就能轉到一枚咕咕幣，這枚咕咕幣可以到合作的餐飲店家租借餐具「咕咕碗」，當遊程結束，可以將咕咕幣退回，返還100元，或是將咕咕碗及咕咕幣帶回家作紀念及使用，繼續落實減塑生活。
但張欣怡坦言，期間遇到兩個比較大的困難。首先，並非所有⺠宿都提供廚餘回收或清潔碗盤的空間，就有遊客反映，吃完鹽酥雞想再買一碗豆花，但因廚餘及環保餐具無法即時清理，導致豆花只能用一次性餐具購買；其次，去年以來全球爆發疫情，遊客對共享餐具的接受度銳減，租借次數顯著下降。
為此，張欣怡表示，未來預計在小琉球島上增設幾個清洗餐具的設施，提供更方便的清洗管道，增加使用意願；至於疫情攪局，雖然讓遊客租借意願降低，但反而也激起不少餐飲業者租借咕咕碗，作為外送的餐具，甚至也有⺠宿業者主動響應，購置⺠宿專屬借用的餐具租借咕咕碗放在⺠宿內，方便遊客外出時直接攜帶。
截至目前，從一開始只有8個店家合作，如今大約有將近20家。張欣怡說，希望從小琉球出發，推廣環保餐具、環保杯，並鼓勵遊客將這項使用習慣帶回居住地，「無論我們住在哪裡，都從源頭減少垃圾，海龜誤食塑膠的機會就會減少」，盼一起為海洋生態、海龜保育盡心力。