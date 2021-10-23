抹醬吐司「熱量魔王」是誰？巧克力才排第7　冠軍竟是它

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第1名 #香蒜吐司
厚片：389kcal 薄片：189kcal
第2名 #奶油吐司
厚片：375kcal 薄片：175kcal
第3名 #榛果吐司
厚片：371kcal 薄片：171kcal
第4名 #花生吐司
厚片：369kcal 薄片：169kcal
第5名 #奶酥吐司
厚片：359kcal 薄片：159kcal
第6名 #煉乳吐司
厚片：318kcal 薄片：118kcal
第7名 #巧克力吐司
厚片：312kcal 薄片：112kcal
第8名 #草莓吐司
厚片：311kcal 薄片：111kcal
第9名 #藍莓吐司
厚片：309kcal 薄片：109kcal
高敏敏說，薄片吐司一片大約70大卡，像一般早餐店的那種四方形吐司；厚片吐司一片270大卡，將近一碗白飯熱量。而圖片中的熱量大約都是一片+15g抹醬的熱量，若是喜歡兩片夾在一起吃的，熱量就要x2囉。
至於「15g」抹醬是什麼概念，高敏敏舉例，就像一般飯店或飛機上提供的小盒果醬就是15g、小盒奶油就是10g。另外，甜口味的吐司，通常都不會有蔬菜在裡面，主要是滿滿澱粉＋糖份，因此，她也建議真的想吃的話，可以多加1份乳製品或蔬果，這樣搭配更營養也可以偶而淺嚐即可。
最後，她也分享自身經驗，「還記得之前我還在孕期時，有一個禮拜特別愛吃花生醬吐司，結果不誇張，一個禮拜胖了3公斤！讓整個孕期只胖8公斤的我來說，真的驚嚇到對抹醬吐司相敬如賓」。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】