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抹醬吐司「熱量魔王」是誰？巧克力才排第7　冠軍竟是它

▲你知道哪一種「抹醬土司」熱量最高嗎？對此，營養師高敏敏就分享了9種口味的抹醬吐司熱量排行。（示意圖／取自unsplash）
▲你知道哪一種「抹醬土司」熱量最高嗎？對此，營養師高敏敏就分享了9種口味的抹醬吐司熱量排行。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 12:15:44

許多人早餐、下午茶喜歡來點麵包、果醬吐司，不過，你知道哪一種「抹醬吐司」熱量最高嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了9種口味的抹醬吐司熱量排行，提供給民眾參考。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏說，抹醬吐司熱量最高的既不是奶酥也不是花生，冠軍絕對跌破眾人眼鏡，且「厚片與薄片」的熱量也差很大，「再抹上各種醬，一個看似簡單的點心就有不少的熱量跟糖分」，她分享抹醬吐司的熱量排行榜。

第1名 #香蒜吐司

厚片：389kcal 薄片：189kcal

第2名 #奶油吐司

厚片：375kcal 薄片：175kcal

第3名 #榛果吐司

厚片：371kcal 薄片：171kcal

第4名 #花生吐司

厚片：369kcal 薄片：169kcal

第5名 #奶酥吐司

厚片：359kcal 薄片：159kcal

第6名 #煉乳吐司

厚片：318kcal 薄片：118kcal

第7名 #巧克力吐司

厚片：312kcal 薄片：112kcal

第8名 #草莓吐司

厚片：311kcal 薄片：111kcal

第9名 #藍莓吐司

厚片：309kcal 薄片：109kcal

▲營養師高敏敏分享各種抹醬吐司的熱量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲營養師高敏敏分享各種抹醬吐司的熱量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏說，薄片吐司一片大約70大卡，像一般早餐店的那種四方形吐司；厚片吐司一片270大卡，將近一碗白飯熱量。而圖片中的熱量大約都是一片+15g抹醬的熱量，若是喜歡兩片夾在一起吃的，熱量就要x2囉。

至於「15g」抹醬是什麼概念，高敏敏舉例，就像一般飯店或飛機上提供的小盒果醬就是15g、小盒奶油就是10g。另外，甜口味的吐司，通常都不會有蔬菜在裡面，主要是滿滿澱粉＋糖份，因此，她也建議真的想吃的話，可以多加1份乳製品或蔬果，這樣搭配更營養也可以偶而淺嚐即可。

最後，她也分享自身經驗，「還記得之前我還在孕期時，有一個禮拜特別愛吃花生醬吐司，結果不誇張，一個禮拜胖了3公斤！讓整個孕期只胖8公斤的我來說，真的驚嚇到對抹醬吐司相敬如賓」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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