湯圓怎煮都破？內行揭1關鍵　曝「美味秘訣」：味道升級

冬至在下個月即將來臨，「煮湯圓」習俗也漸漸夯起來，不過近日就有一名網友表示，他把湯圓放下鍋後，無論怎麼煮都會破，因此相當困擾，對此就有內行人點出關鍵：「這種破法是凍久了，沒水份，哪有破了皮還堅強挺拔！」





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該名網友昨（26）日在臉書「家常菜」中貼出一張照片，只見畫面中的湯圓變的「破肚腸流」，湯底也被內餡染得相當混濁，因此原PO困擾求助：「想請教各位大師，湯圓要如何煮才不會破？」





▲原PO無論怎麼煮湯圓都會破。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

貼文一出，網友紛紛留言，「這種破法是凍久了，沒水份，哪有破了皮還堅強挺拔」、「冰太久真的會煮成肚破腸流，受害者路過」、「冰太久裂掉的…」、「買的時候就要看有沒有裂痕，冰太久會出現裂痕，怎樣煮都會裂」、「那就是因為你冰太久了有裂開了」、「你可能從冷凍庫拿出來就已經裂開了，表示冰太久了」、「前一天移到冷藏緩解凍，煮之前在移到室溫一小時」。





另外，也有不少網友分享正確的湯圓煮法，「湯圓是沸水才下鍋，下鍋時記得輕攪避免黏鍋和結塊」、「水滾了放下去，輕輕推動，有移動就好，等水再滾後推動，火轉小一點，慢慢煮，幾乎不會破」、「攪動時用湯匙背面輕推，比較不會挖破」、「水煮滾後才下湯圓，然後稍微推動一下避免黏鍋底，然後就讓它自己滾啊滾的，等到湯圓全都飄浮起來再滾一下下就可以撈起來了」、「水滾之後放湯圓，要攪拌不要黏鍋底了，然後就轉小小火等湯圓浮上來」、「不喜歡太甜可以不加糖，湯圓中間餡的甜味，就可以讓甜度很好綜合湯頭，這樣也好吃」。（編輯：賴禹妡）



