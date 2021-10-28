品種不同需求不同！依體質選貓狗命定食物　醫師曝挑法

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日前我們邀請到維康動物醫院宋子揚獸醫師在PetTalk Podcast中與我們聊到常見品種犬的好發疾病，在此也特別整理幾個重點分享給各位毛爸媽們。
★品種犬貓為什麼相對容易有遺傳疾病？
在近親或同品種繁殖情況下，有時會將家族遺傳、或是基因裡隱形的疾病繼續繁衍，造成狗狗先天即帶有這些疾病；在沒辦法追根究柢追朔到源頭的情況下，我們只能透過後續生活上的照顧及營養補充，盡可能減少疾病的發生率或是減緩惡化的速度。
★從各品種犬的生理構造去一一解釋需要的營養成分
一、大型犬：
以黃金獵犬、拉不拉多、哈士奇、薩摩耶為代表。因為體型大、體重也重，牠們需要結實的肌肉來支撐整個身體，因此在營養方面更需要稍微高量的蛋白質來幫助長肌肉；也因為體型大的關係，四肢要支撐整個身體，因此關節保養就非常重要。大型犬容易先天患有髖關節發育不良，在此情況下，會導致關節承重力變得非常差甚至發炎，這會讓牠們活動力降低、越來越不想動，進而造成其他健康問題，因此若在平日食物裡選擇有添加不飽和脂肪酸、軟骨素以及葡萄糖胺等關節保護的成分，有助於降低關節受傷的機會。
二、中型犬：
以常見的柴犬來說，牠們的毛髮屬於三層毛的結構，但台灣氣候讓柴犬幾乎一年四季都在換毛，這讓牠們非常容易有皮膚問題，所以皮膚照護相對重要，平常吃的飼料中可以選擇有添加皮膚保護成分像是Omega3&6，增加皮膚本身的防禦力，也有助於改善落毛量。
雪納瑞犬也是非常多人飼養的中型犬，牠們的皮膚、關節、泌尿道及消化道系統都容易患有先天性的疾病，而大多數的雪納瑞本身都有高血脂的基因，所以在食物方面需要選擇低脂的飼料，對於消化系統及腸胃道都會有保護的效果；在於泌尿道方面牠們非常容易罹患結石的症狀，所以在平日裡可以透過食物調整避免牠們泌尿道結石的產生，因此若在平日食物裡選擇有添加等保護泌尿道的成分，減少發炎情況，如果已經有結石也有機會可以透過改變食物將結石問題解決。
三、小型犬：
以常見的吉娃娃來說，日常的活動力較小，因此在攝取熱量過多的情況下，會將無法消耗的熱量轉變成脂肪累積在喉部或是胸腔，當這些脂肪累積久了，就容易造呼吸道氣管相關問題；宋子揚醫師提醒，脂肪累積會增加牠們換氣的困難，導致牠們很容易咳嗽或是舌頭呈現紫色，主要就是因為肥胖造成牠們換氣不良，所以在食物上需要選擇熱量較低的飼料，避免因為活動量不夠及體型的關係，造成熱量攝取過多及過胖。
以臘腸犬、柯基為代表的短腿品種犬來說，牠們的關節發育及軟骨與大型犬一樣都有先天上基因的缺陷，容易有關節或椎間盤的問題，因此在於控制體重來說相對於吉娃娃是更為嚴格的，因為過重的體重會增加脊椎的負擔；宋子揚醫師提醒，短腿品種犬的關節相對於大型犬會有更大的消耗問題所在，因此若在平日食物裡選擇有添加不飽和脂肪酸、軟骨素以及葡萄糖胺等關節保護的成分，有助於降低關節受傷的機會。
再來以貴賓來說，最常見的問題就是挑食與皮膚狀況，貴賓是非常有名的愛挑食犬種，因此為了增加牠們對食物的興趣，飼料的適口性相對更重要，也是因為貴賓有潛在皮膚的疾病，而皮膚是身體最大的器官，如果長期處在營養不良或不均衡的情況下，首先反應出症狀的器官就是皮膚，所以這就是挑食的貴賓很容易有皮膚狀況的原因；宋子揚醫師提醒，在飼料挑選方面除了需要增加適口性外，也需要添加對於皮膚有幫助的成分，像是多元不飽和脂肪酸及魚油的添加，都可以達到皮膚預防的效果。
其實不管飼養的是米克斯或是品種犬貓，都會有屬於自己的問題，但是在品種犬貓上相對的，從基因上好發的疾病以及常見的問題來看，較能更快速的推算出可能會有的風險因子，因此可以透過飲食能夠提早預防或是改善，而這些都是飼養品種犬貓需要特別注意的地方。
預防勝於治療，不只是健康檢查而是從更早一步預期可能發生的疾病就開始進行預防，盡量降低疾病發生的風險，也能夠讓毛孩的生活更好。
宋子揚醫師提醒，許多飼主會認為給毛孩吃越多樣的食物對牠們來說營養越均衡，但是往往我們都疏忽了其實這些食物都是經過我們篩選後才餵食，這時就已經造成牠們營養不均衡了！對於不同品種犬的好發疾病，從食物上的改變可以達到簡單預防的效果，但是如果已經有疾病發生，還是不能只從食物進行治療，也一定要透過醫生藉由藥物做改善。
事實上任何動物不論品種，因為先天基因條件多多少少都會有容易好發的疾病，所以毛爸媽們都需要好好了解牠們的身體狀況，定期到動物醫院做健康檢查，並選擇適合牠們的食物，才是讓毛孩健康生活的最好辦法。（編輯：李惠婷）
★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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