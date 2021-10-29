超市買豬肉！打開「變藍色」秒愣　眾一看變臉急勸：別吃

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貼文一出，網友們紛紛歪樓留言，「這頭豬中了藍面瘟神功」、「這是一頭有紋身圖案的豬老大」、「牠應該是吃蝶豆花長大的豬吧」、「納美人養的豬」、「因為放太久沒人買很blue」、「藍帶豬排」、「傳說中的藍帶」。
也有人指出，「豬皮上面都有蓋印的顏色」、「應該是整條豬剛好蓋鋼印的皮被包到這包了」、「覺得是鋼印的顏色染色了XD」、「去過菜市場就知道了，豬隻表皮都有合格印章，那是食用色素，沒問題的啊」、「印章有藍色也有紅色的，剛好藍色印章染到了而已，食用色素不用怕」。
不過，還是有網友認為是變質了，有疑慮最好別冒險吃下肚，「變質了啦別還真的煮來吃」、「如果有變色，我通常不會吃了」、「應該是變質了，別吃了」、「不要吃，放太久變質了」、「如果是印章也是不合理哦！藍色是不合格標章」、「吃不下去，直接換吧」。
事實上，台灣事實查核中心2021年9月2日就曾發表文章指出，台灣不會以紅章、藍章去區分公豬及母豬，台灣豬肉屠體檢疫合格的標誌只有分長方形及圓形，顏色全是紅色，而蓋上藍色的章代表是「不合格標章」，不會流入市場，因此若民眾對豬肉有疑慮，建議最好還是帶到原購買超市尋求解決辦法。 （編輯：賴禹妡）