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超市買豬肉！打開「變藍色」秒愣　眾一看變臉急勸：別吃

▲原PO發現豬肉上有藍色的色塊。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲原PO發現豬肉上有藍色的色塊。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 13:52:39

「為什麼會變藍色呀？」一名網友近日在網路上表示，他在超市買豬肉片，回家一開竟看到肉片上頭像染了藍色顏料一般，出現藍色色塊，讓他求助「還能吃嗎？」貼文一出，有網友看了認為是印章染色，不過也有人指出是豬肉變質，勸原PO最好還是別吃下肚：「不要吃，放太久變質了！」 

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該名網友昨（28）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，他表示在超市買豬肉後，打開竟看到豬肉上部分區塊被染成藍色的，且還相當不均勻，讓他困惑求助：「請問變藍色還能吃嗎？為什麼會變藍色呀？」 

貼文一出，網友們紛紛歪樓留言，「這頭豬中了藍面瘟神功」、「這是一頭有紋身圖案的豬老大」、「牠應該是吃蝶豆花長大的豬吧」、「納美人養的豬」、「因為放太久沒人買很blue」、「藍帶豬排」、「傳說中的藍帶」。 

▲有網友認為是變質了，最好別吃。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲有網友認為藍豬肉是變質了，最好別吃。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
也有人指出，「豬皮上面都有蓋印的顏色」、「應該是整條豬剛好蓋鋼印的皮被包到這包了」、「覺得是鋼印的顏色染色了XD」、「去過菜市場就知道了，豬隻表皮都有合格印章，那是食用色素，沒問題的啊」、「印章有藍色也有紅色的，剛好藍色印章染到了而已，食用色素不用怕」。 

不過，還是有網友認為是變質了，有疑慮最好別冒險吃下肚，「變質了啦別還真的煮來吃」、「如果有變色，我通常不會吃了」、「應該是變質了，別吃了」、「不要吃，放太久變質了」、「如果是印章也是不合理哦！藍色是不合格標章」、「吃不下去，直接換吧」。 

事實上，台灣事實查核中心2021年9月2日就曾發表文章指出，台灣不會以紅章、藍章去區分公豬及母豬，台灣豬肉屠體檢疫合格的標誌只有分長方形及圓形，顏色全是紅色，而蓋上藍色的章代表是「不合格標章」，不會流入市場，因此若民眾對豬肉有疑慮，建議最好還是帶到原購買超市尋求解決辦法。 （編輯：賴禹妡）

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