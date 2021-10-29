他靠1招煮出「神美紫茄」！婆媽見撇步點頭認了：太聰明

茄子富含豐富營養，包含維生素、礦物質和碳水化合物等，料理方式無論蒸煮炒炸都非常美味，不過要煮出漂亮顏色的茄子卻不容易，近日就有內行網友分享煮出漂亮茄子的方法，貼文一出立即引來網友們驚嘆：「你可以煮出這麼漂亮的紫色真的很厲害！」





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該名網友23日在臉書「廚藝公社」中貼出照片，只見畫面中煮好的茄子色澤鮮豔又漂亮，看起來非常美味，他也分享如何煮出這麼完美的成品「原來把茄子壓下去不要讓它呼吸，就能煮出超漂亮的茄子」，還加碼透露撇步「煮大約三分鐘軟化後馬上起鍋泡冷水」。





▲原PO表示，可以把茄子完全壓入水中煮，成品顏色就會很漂亮。（圖／翻攝自臉書社團「廚藝公社」）

貼文一出，網友紛紛讚嘆，「雖然做法很簡單，卻感覺很厲害」、「謝謝分享作法耶，不加油很健康」、「長知識了，謝謝分享」、「作法看起來滿簡單的感覺，有空就來試做看看」、「你可以煮出這麼漂亮的紫色真的很厲害」、「這樣滾茄子就不會黑黑的耶，好厲害的小撇步」、「好美的茄子」、「這太聰明了筆記筆記」。





另外，也有網友分享，「氧化才會變色，所以快炒店過油讓茄子隔絕空氣，在家煮久過水較輕食」、「過油也可以讓色澤亮麗」、「我家都是先過油炸，越不健康的越好吃」、「泡過醋水就可以了喔」、「我嘗試好多遍，成功率高就是用不沾鍋燙並全程蓋鍋」、「滾完持續把它壓在水裡，關上火蓋子別開，讓它到自然涼透」。（編輯：賴禹妡）



