自助餐「荷包蛋」都超好吃？行家答案一面倒：其實很可怕
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，但你是否發現，自助餐裡的菜色有許多雖然都是家常菜，但自己在家煮卻都煮不出同樣滋味？近日，就有網友討論「自助餐的荷包蛋到底怎麼煎的啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 13:52:03｜2021-10-30 13:52:06
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「我真的好愛自助餐店這種荷包蛋，自己在家裡煎從來沒都沒成功過，就是那種外面酥香，裡面是半熟的蛋」只見貼出照片，一顆顆煎好的荷包蛋就放在鐵盤上供客人夾取，不過，鐵盤上也佈滿不少殘留的油脂。
貼文一出，網友紛紛回應「是很好吃....但那是用油推疊出來的產品」、「油多火大就能這樣了....不要太常吃，其實很可怕」、「多油+大火，我媽最愛煎這種蛋，但每次我都嫌棄，真的一點都不健康」、「這種更接近像炸蛋，說真的，這油好恐怖」、「便當店其實都是半炸的....沒時間讓你一顆一顆在那煎」、「這種荷包蛋油多一點，熱一點，動作要快，半炸半煎」。
不過，也有人特別喜歡這種口感，紛紛表示「這是油半煎炸的喔，油只要放到妳自己不太能接受的量，全程大火就可以煎到這樣了」、「我在家也會做，小孩也蠻愛吃的，因人而異，不要常吃就還好，香酥的口感還不錯啦」、「別常吃對身體不會有負擔就好，但吃一次就會知道有多美味」。（編輯：張嘉哲）