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堆積雜物！有可能在火勢蔓延時　從次要原因變成主要原因

▲城中城大火後，為公共安全考量，工務局長黃榮慶呼籲，逃生路線一定暢通且不能堆積雜物。（圖／高市府提供）
▲城中城大火後，為公共安全考量，工務局長黃榮慶呼籲，逃生路線一定暢通且不能堆積雜物。（圖／高市府提供）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-11-01 20:28:31

高雄鹽埕區「城中城」大樓10月14日發生大火，一共造成46人死亡41人輕重傷，大火後，高雄市工務、建管、消防等單位組成專案小組，持續執行「老舊複合式大樓聯合稽查」，強制排除嚴重阻礙逃生動線的障礙，過程中引發大樓住戶質疑執行過當，對此，高市工務局長黃榮慶表示，逃生路線一定要暢通且不能堆積雜物，工務局不排除將清查屋齡下降至20年以下。

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▲高市府在大火後，工務、建管、消防等單位立即組成專案小組執行「老舊複合式大樓聯合稽查」針對大樓內逃生路線障礙物清除。（圖／高市府提供)
▲高市府在大火後，工務、建管、消防等單位立即組成專案小組執行「老舊複合式大樓聯合稽查」針對大樓內逃生路線障礙物清除。（圖／高市府提供)
城中城大火後，高雄市工務、建管、消防等單位組成專案小組，持續執行「老舊複合式大樓聯合稽查」，體檢34處大樓消防安檢，其中24棟需改善，這些大樓都在30年屋齡以上。公安管理法規部分，市長陳其邁也出面承諾，未來將在申報制度上標準加嚴，包括強制設立管委會，也將研擬把規定修改為8樓以上就要公安申報，並從嚴審查。

工務局建管處正工程司謝秋分針對不得於樓梯間、公共走廊等處所堆積雜物、設置柵欄、門扇等妨礙出入表示，這次的稽查行動與條例是兩件事，行動是針對短時間內，大樓內逃生路線障礙物的排除為主，與「公寓大廈第16條第二項」公共空間不得堆積雜物不衝突，且這次城中城大火的檢討項目，其中有一個重點是希望行政單位針對逃生動線上的堆積雜物清除。

謝秋分強調，逃生通道上只要有火源，這些易燃物就會在通道上延燒或是燜燒，不僅會影響救火時效性，更會影響民眾逃生的時間，因此在法規上「通道就是逃生用的」一定要淨空、要通暢不能堆放雜物。

謝秋分指出，一般民眾認為通道上是我的私人物品，擺在通道上又沒有妨礙出入，但如若在發生意外時燈光變暗，一旦有民眾逃生時看不到動線上的雜物，即會增加逃生的困難性。其次，另一個重點就是這些堆積物品，一般都是比較較容易燃燒的、助燃的，在這次的清查過程中，大部分都是木製品或是塑膠類的，有可能在火勢蔓延的過程中，從一個次要原因變成主要原因。

謝秋分說，未來在清查的過程中有可能將屋齡年限往下修正，畢竟未來屋齡也會長大，因此將屋齡往下修到20年以上。

工務局長黃榮慶表示，在整個清查過程中，民眾多少會有些許反彈，認為堆積物品又沒有影響逃生通道，為何要清除，不過，由於大家都不希望再發生遺憾事件，他也提醒民眾，堆放在逃生動線上的易燃物品不僅會阻礙通道外，更重要的是它會成為大火後續燜燒的原因。

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