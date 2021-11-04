COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

油雞怎做都不對？老饕試出「鹹香秘訣」：跟外面買一樣！

▲油雞怎做味道都不對？老饕自己試出鹹香秘訣。（示意圖／Pixabay）
▲油雞怎做味道都不對？老饕自己試出鹹香秘訣。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 09:51:18

香嫩清爽的油雞是許多人喜愛的美食，但卻鮮少有人瞭解製作方法，就有名網友多次試做失敗，成品又柴又不入味，便在網路上尋求協助，果不其然有名「煮油雞達人」現身，分享自身多次嘗試所濃縮出來的經驗，更稱依照他的方法製作，美味程度與在外頭購買的相當接近。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，說明自己被全聯的油雞系列燒到，可是認為原價有些昂貴，便遵照網路上的食譜製作，可煮出來的成品問題千奇百怪，有些醬汁太稀像雞湯；有些雞肉太柴；有些則食材完全不入味，於是發文詢問「請問板上有神人可以複製出近似全聯油雞系列的味道嗎？那個拿來自製鹹水雞真的有夠好吃」。

▲原PO詢問要如何做出油雞。（圖／截自PTT） 
▲原PO詢問要如何做出油雞。（圖／截自PTT） 
熱心網友便提供讓雞肉鮮嫩多汁的秘訣，先在水中加鹽和米酒，水煮得要滾不滾時下雞肉，泡著煮到熟後關火放涼，然後最關鍵的是將雞肉與湯汁一起分裝，要吃時解凍，這時吃法就很多，可以單吃、撒胡椒鹽吃、或淋上雞油炸過的油蔥酥都可以，並說明這樣煮跟市場販賣的包裝油雞極為相近。

其他網友也分享將雞與醬汁入味的秘訣「醬汁本身要夠鹹，泡醬汁放冷藏兩天入味」、「煮雞肉的水先放一點香料，雞腿煮好以後泡冰水冰鎮，然後雞湯再下去做淋汁」。（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀