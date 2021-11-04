油雞怎做都不對？老饕試出「鹹香秘訣」：跟外面買一樣！
香嫩清爽的油雞是許多人喜愛的美食，但卻鮮少有人瞭解製作方法，就有名網友多次試做失敗，成品又柴又不入味，便在網路上尋求協助，果不其然有名「煮油雞達人」現身，分享自身多次嘗試所濃縮出來的經驗，更稱依照他的方法製作，美味程度與在外頭購買的相當接近。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 09:51:18
原PO於PTT上發文，說明自己被全聯的油雞系列燒到，可是認為原價有些昂貴，便遵照網路上的食譜製作，可煮出來的成品問題千奇百怪，有些醬汁太稀像雞湯；有些雞肉太柴；有些則食材完全不入味，於是發文詢問「請問板上有神人可以複製出近似全聯油雞系列的味道嗎？那個拿來自製鹹水雞真的有夠好吃」。
熱心網友便提供讓雞肉鮮嫩多汁的秘訣，先在水中加鹽和米酒，水煮得要滾不滾時下雞肉，泡著煮到熟後關火放涼，然後最關鍵的是將雞肉與湯汁一起分裝，要吃時解凍，這時吃法就很多，可以單吃、撒胡椒鹽吃、或淋上雞油炸過的油蔥酥都可以，並說明這樣煮跟市場販賣的包裝油雞極為相近。
其他網友也分享將雞與醬汁入味的秘訣「醬汁本身要夠鹹，泡醬汁放冷藏兩天入味」、「煮雞肉的水先放一點香料，雞腿煮好以後泡冰水冰鎮，然後雞湯再下去做淋汁」。（編輯：李惠婷）