2021年邁入尾聲妳運動了嗎？甜心教練吳敏帶妳跑出健康
2021年剩下最後8周了，你完成今年設定的目標了嗎？現代人健康意識抬頭，運動也成為生活的一部分，而進入門檻低的慢跑更是現代人的首選，但一個人跑不如一群人一起跑，可以跑得更遠，昔日全中運雙金、現任NRC全職跑步教練的吳敏想和你分享怎麼跑得正確，跑出健康。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-05 07:00:00
很早就展現田徑天分的吳敏，國中畢業後前往田徑名校三重商工就讀，高一那年旋即打破全中運5千公尺項目紀錄勇奪雙金，高中3年完成3連霸包辦6金，過去戰績輝煌，她在1萬公尺項目的成績是歷年第16強，5千公尺歷年第14強。
大學後因傷逐漸轉往教職，現在是NIKE RUN CLUB教練，但吳敏對跑步的熱情從未忘懷，今年全運會馬拉松項目是她久違的長跑賽事，在這一場比賽她跑出3小時5分4秒成績，拿下第7名。
對於身分轉換，吳敏表示，「擔任教練與選手都有不同的辛苦，選手的辛苦是忙著訓練與恢復，當教練則是需要照料選手們的需求與身心狀態。」
更重要的是，「錯誤的跑姿對市民跑者影響很大，我希望透過正確的跑步知識，因為運動而更快樂健康。」吳敏從教練角度去看市民跑者，也希望推廣跑步運動，幫助更多人培養健康運動的習慣。
吳敏臉上總掛著鄰家女孩般的笑容，讓人感到很安心，這次要帶領全女生跑步班，笑說自己的優點大概是「最能同理女生跑步」即使團課也會因學員程度不同分配不同強度課表，讓每人都能專注於在自身感受。