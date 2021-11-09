米其林推薦蔬食　祥和、陽明春天嚐「新豬肉」入菜

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祥和蔬食的梅汁苦瓜鑲新豬肉，價格店洽。（圖／Green Monday集團提供）

▲陽明春天用餐環境頗具禪意。（圖／翻攝自陽明春天FB）

▲藜麥新豬肉排佐義式烤香橙，呈現在兒童套餐中，NT$480元。（圖／Green Monday集團提供）

「藜麥新豬肉排佐義式烤香橙」將植物肉加入了高纖維的紅、白色藜麥，添加主廚特製的鮮甜蔬菜粉、荸薺及紅椒粉提升香氣，肉排上搭配特製照燒醬杏鮑菇增添口感，下方底醬添加一層品牌經典不辣的黑胡椒醬，並點綴香橙、毛豆仁和番茄，加入義式普羅旺斯香料同時高溫烘烤， 酸味轉變成微甜口感，最後畫上鮮甜綿密的紅蘿蔔泥，滿足視覺與味覺。