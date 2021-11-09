米其林推薦蔬食　祥和、陽明春天嚐「新豬肉」入菜

吃肉還算純素嗎？米其林推薦蔬食餐廳，祥和蔬食、陽明春天採用新豬肉入菜，推出梅汁苦瓜鑲新豬肉、藜麥新豬肉排佐義式烤香橙，看來誘人，竟然通通是素的？
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-09 06:01:00
致力於推廣蔬食的香港社會企業Green Monday與亞洲第一植物肉品牌OmniFoods，今年暑假在台首度合辦「新小廚神駕到」兒童蔬食食譜徵稿比賽並獲得不少迴響。如今評選出六道使用OMNI新豬肉、新肉絲或新餐肉為主要食材的原創蔬食餐點，於台北六間知名蔬食餐廳實現，自即日起至12月31日推出獨家限定菜單，邀大家一起嚐鮮！
其中，受到米其林指南必比登推介的川味祥和蔬食餐廳，及獲米其林餐盤推薦與綠星獎的陽明春天，自然更令人好奇，如何使用創新植物蛋白OmniPork新豬肉入菜，為美味加分。
由米其林指南必比登推介的祥和蔬食餐廳，自2018年起今年連續第四度蟬聯，運用川式料理手法的祥和蔬食，採用在地天然食材 ，搭配各種不同的辛香料，讓素菜能「入味」麻、辣、辛、香，顛覆一般大眾對素食料理的清淡印象。
主廚嚴選台灣當地優質苦瓜，採用新豬肉搭配香菇、紅蘿蔔調味後鑲入其中並蒸煮，最後再輔以特製梅汁，完美融合苦瓜質地的甘甜與新豬肉令人驚艷的軟嫩Q彈。視覺上更是一改素食清淡的樣貌，「梅汁苦瓜鑲新豬肉」光看就令人流口水。
創立14年的陽明春天蔬食創意料理，獲米其林餐盤推薦與綠星獎肯定。於2007年在陽明山陸續打造具文創、茶舍、綠藝、美術館及創意料理的1700坪園區。 將健康、安心且美味的純素飲食貼近每個人的日常。
「藜麥新豬肉排佐義式烤香橙」將植物肉加入了高纖維的紅、白色藜麥，添加主廚特製的鮮甜蔬菜粉、荸薺及紅椒粉提升香氣，肉排上搭配特製照燒醬杏鮑菇增添口感，下方底醬添加一層品牌經典不辣的黑胡椒醬，並點綴香橙、毛豆仁和番茄，加入義式普羅旺斯香料同時高溫烘烤， 酸味轉變成微甜口感，最後畫上鮮甜綿密的紅蘿蔔泥，滿足視覺與味覺。