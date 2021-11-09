純素也能吃肉？蔬食餐肉潛艇堡、肉絲口袋餅嚐鮮

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期相當受到消費者歡迎的小小樹食，因座落於時髦都會森林裡的清新設計，並打破「素食不美味」刻板印象成為網紅趨之若鶩的名店，被封為最潮最美的蔬食餐廳，是IG上不可錯過的打卡熱點。
希望改變大家擁有健康飲食習慣，提高日常飲食中蔬食比例的小小樹食，「新餐肉洋芋潛艇堡」將紅皮洋芋蒸熟後放進烤箱烘烤， 再塞入起司並加入新餐肉、酸奶、酪梨、紫洋蔥、黎麥、小扁豆等健康食材，豐富食用口感。
精緻的異國料理餐酒館BaganHood，以漢堡、早午餐還有麻辣香鍋等餐點擄獲素食者的心，有「台北最強蔬食餐酒館」美譽。「香檸越式新豬肉炸春捲」採經典做法，由新豬肉、檸檬、香茅、辣椒碎調味內餡，再搭配木耳及紅蘿蔔絲增添口感。
以薄薄的春捲皮包裹後油炸，酥脆口感襯托多汁餡料，還吃得到檸檬香氣及淡淡香茅味。 建議可以搭配越式酸甜醬，為原本酸鹹的春捲增加甜醬與蒜味，突顯風味。或配上薄荷葉一起入口，以道地吃法來品嚐。
全台灣第一間B型企業認證全素餐廳Ooh Cha Cha自然食，是師大周邊很有人氣的素食餐廳，料多實在的評價非常受到純素者歡迎。也提供健康美味兼具的蔬果飲、奇亞籽果漾、輕食與裸食甜品。
「新豬肉呱呱包」用多種蔬菜炒香的糙糯米飯，搭配醃紅白蘿蔔增加清爽度， 包裹在豆皮和店內最具特色的越南風味食材米紙之中，口感豐富，酥脆又香糯，搭配特製醬汁迸發特別滋味。
老字號烘焙坊一之軒也獻上手藝，「義式新肉絲口袋餅」共有兩款可選，以新肉絲加入香菇、櫛瓜、秀珍菇及苜蓿芽拌炒而成，搭配清爽濃郁的芥末籽醬，包覆在義式口袋餅內。還有以新肉絲加入番茄、香菇、生菜、秀珍菇拌炒而成的主廚特調照燒醬口味，各有美味。
民眾於純植V選餐廳季期間，能好好品嚐各式源自小廚神創意、主廚精湛手藝且採用新豬肉創新食材的美味佳餚，各餐廳都推出優惠活動支持消費者嚐鮮。一同參與活動的餐廳，還有受到米其林推薦的祥和蔬食及陽明春天。
11月1日是世界純素食日（World Vegan Day），隨著越來越多人嚮往純素，也視11月為純素月。已然蔚為風潮的純素飲食（Vegan），與我們普遍認知的素食（Vegetarian），其中最大的不同之處在於，素食只是不吃魚、不吃肉，而純素食除此之外，連雞蛋、奶製品、甚至蜂蜜等任何產自動物的食品，都不食用。
嚮往純素的由來，除了對於將動物端上餐桌覺得慘忍外，主要因人們發現畜牧業產生的溫室氣體排放量，足以對環境造成傷害。（遠大過於全球人類活動總排放量，相當於世界上交通工具的排放量總和）。聯合國早於2010年就已聲明「全球性的全素飲食轉移，是挽救世界飢餓、能源危機和氣候變遷至關重要的一環」。因此越來越多人倡導並致力於純素飲食。
Green Monday集團於2012年在香港成立，以「Make Change Happen, Make Green Common」為使命， 於亞洲推廣彈性素食主義（Flexitarianism）。旗下擁有擁有OmniFoods食物科研公司，以加拿大作為科研基地，研發一系列創新植物蛋白產品，包括OmniPork新豬肉系列、OmniSeafood新海鮮系列及健康速食系列的OmniEat新膳食。