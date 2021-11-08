台灣「湯品代表」是誰？內行秒答1味點頭狂讚：冬季必喝
冬天慢慢來到，不少人喜歡喝湯暖胃，不過世界上有許多知名湯品口味，近日就有網友好奇問，台灣的代表性湯品是什麼？貼文一出立即引起熱烈討論，大多數網友馬上點名雞湯：「藥燉排骨湯、苦瓜鳳梨雞湯、香菇雞湯」、「麻油雞湯真好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 08:54:16
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「台灣湯的代表性口味？」為題，表示中國東北有知名的酸白菜湯、四川有麻辣湯，日本知名的則是味噌湯，韓國是泡菜、大醬湯，泰國有泰式酸辣湯，讓他好奇那麽台灣代表性湯品是什麼口味，「魷魚螺肉蒜算嗎？還是？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛點名冬季必喝的「各式雞湯」，「藥燉排骨湯、苦瓜鳳梨雞湯、香菇雞湯」、「剝皮辣椒雞湯跟排骨湯」、「剝皮辣椒算嗎？還是鳳梨苦瓜雞」、「香菇雞湯吧」、「豬血湯、冬瓜文蛤湯、苦瓜鳳梨雞湯」、「麻油雞湯算是台菜」、「麻油雞湯真好吃」。
另外，還有許多網友提到「貢丸湯」，「貢丸湯就好」、「貢丸湯跟各種排骨湯」、「貢丸湯無誤」、「貢丸湯上下限也是天差地遠，各地不同啊」、「台灣貢丸湯」、「貢丸味噌蛋花湯」、「貢丸湯灑大顆黑胡椒」。（編輯：賴禹妡）