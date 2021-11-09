「加味」的好喝？怪癖貓喝水順便泡腳 網笑：肉球味太香
這是什麼儀式感嗎？不少貓咪都不喜歡喝水，但是日本有一隻貓咪不僅喜歡喝水，還特別喜歡喝「加味」的清水，奇怪的特殊癖好不僅讓推主哭笑不得，連網友看了也笑說：「一定是肉球味太香」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 18:57:49
這隻有怪癖的長毛貓叫做「Riku（りく）」，是今年3月17日才出生的西伯利亞貓，牠的個性有一點傲嬌又膽小，喜歡跟在奴才的腳邊當小跟班。原本推主以為Riku跟一般貓咪無異，卻發現牠不僅不像大多數貓咪討厭水，反而喜歡將兩隻小毛手泡在水碗裡再「喝水」，等到喝完之後才將手手拿出來甩乾，因此飼主不得不將水碗周邊放置吸水地墊！
日前推主發現Riku又在喝水，從側面看還以為牠終於像一隻普通貓咪一樣地乖乖喝水，因此滿心歡喜地拍下來做紀念，沒想到當牠喝完水抬起頭時，竟然發現牠另一側的手手依然踩在水碗裡，並且喝完後不免俗地「甩手」，而牠本人則一臉無所謂，讓推主完全哭笑不得！
Riku怪癖的喝水影片分享在網路上短短不到兩個星期就已累積超過10萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「原來不是不小心，而是故意放進去的啊」、「莫非牠是在泡足湯」、「加味的肉球水比較香啦」、「這是什麼奇怪的癖好？」而推主也表示之前可能因為天氣變冷，所以Riku從雙腳改成泡單腳，最近天氣變好牠又變回泡雙腳，感覺能當天氣預報了呢，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）