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「加味」的好喝？怪癖貓喝水順便泡腳　網笑：肉球味太香

▲日本一隻西伯利亞貓喝水時有個怪癖，引起網友熱烈討論！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲日本一隻西伯利亞貓喝水時有個怪癖，引起網友熱烈討論！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 18:57:49

這是什麼儀式感嗎？不少貓咪都不喜歡喝水，但是日本有一隻貓咪不僅喜歡喝水，還特別喜歡喝「加味」的清水，奇怪的特殊癖好不僅讓推主哭笑不得，連網友看了也笑說：「一定是肉球味太香」。

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▲「Riku」是一隻將近8個月大的貓咪。（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲「Riku」是一隻將近8個月大的貓咪。（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
這隻有怪癖的長毛貓叫做「Riku（りく）」，是今年3月17日才出生的西伯利亞貓，牠的個性有一點傲嬌又膽小，喜歡跟在奴才的腳邊當小跟班。原本推主以為Riku跟一般貓咪無異，卻發現牠不僅不像大多數貓咪討厭水，反而喜歡將兩隻小毛手泡在水碗裡再「喝水」，等到喝完之後才將手手拿出來甩乾，因此飼主不得不將水碗周邊放置吸水地墊！

▲Riku有個怪癖，就是喜歡將兩隻手手泡在水碗裡。（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲Riku有個怪癖，就是喜歡將兩隻手手泡在水碗裡。（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
日前推主發現Riku又在喝水，從側面看還以為牠終於像一隻普通貓咪一樣地乖乖喝水，因此滿心歡喜地拍下來做紀念，沒想到當牠喝完水抬起頭時，竟然發現牠另一側的手手依然踩在水碗裡，並且喝完後不免俗地「甩手」，而牠本人則一臉無所謂，讓推主完全哭笑不得！

▲這天推主看見牠正在埋頭喝水，以為她終於能跟一般貓咪一樣正常喝水，殊不知……（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲這天推主看見牠正在埋頭喝水，以為她終於能跟一般貓咪一樣正常喝水，殊不知……（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲當牠抬起頭，發現原來另一側的手還是踩在水碗裡！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲當牠抬起頭，發現原來另一側的手還是踩在水碗裡！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲喝完還不忘甩手，到底為什麼要把手放進去啦！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲喝完還不忘甩手，到底為什麼要把手放進去啦！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲Riku：有加味的水水比較好喝喔！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
▲Riku：有加味的水水比較好喝喔！（圖／twitter帳號Riku_Siberian）
Riku怪癖的喝水影片分享在網路上短短不到兩個星期就已累積超過10萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「原來不是不小心，而是故意放進去的啊」、「莫非牠是在泡足湯」、「加味的肉球水比較香啦」、「這是什麼奇怪的癖好？」而推主也表示之前可能因為天氣變冷，所以Riku從雙腳改成泡單腳，最近天氣變好牠又變回泡雙腳，感覺能當天氣預報了呢，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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