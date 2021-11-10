吃小火鍋必點什麼湯頭？內行秒喊「2字」爽翻：冬天暖炸
近期氣溫下降，北台灣逐漸出現冬天的樣貌，就有一名網友好奇問大家「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」貼文一出立即引起熱議，不少人立馬點名「牛奶湯頭」：「超愛牛奶欸，冬天吃真的超暖超幸福」、「喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 09:20:49
該名網友昨（9）日在PTT發文，他以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題，表示近期北部氣溫下降，天氣突然變很冷，讓人很想吃小火鍋，因此好奇問：「不知道大家去吃小火鍋會特別挑湯頭嗎？還是都是基本昆布湯呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「通常吃基本的，偶爾會選麻辣或泡菜」、「麻辣湯頭吧，但小火鍋的麻辣湯頭很多都很弱」、「我喜歡石頭火鍋湯頭」、「吃小火鍋都不會加價湯頭吧，就看店家基本款是哪一種」、「有泡菜的話我都選泡菜湯頭，但不愛太酸的口感」、「麻辣、咖哩、藥膳都不錯」、「感覺沒有到一定的價格湯頭都還好耶，不過喜歡藥膳」、「番茄第一」。
另外，有許多人都提到「牛奶湯頭」，「我喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」、「喜歡番茄湯頭和牛奶湯頭」、「永遠牛奶，偶爾麻辣」、「起司牛奶」、「喜歡起司牛奶湯頭」、「超愛牛奶欸，冬天吃真的超暖超幸福」。（編輯：賴禹妡）