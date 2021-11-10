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吃小火鍋必點什麼湯頭？內行秒喊「2字」爽翻：冬天暖炸

▲有網友好奇「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」而引起熱烈討論。（示意圖／資料照）
▲有網友好奇「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」而引起熱烈討論。（示意圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 09:20:49

近期氣溫下降，北台灣逐漸出現冬天的樣貌，就有一名網友好奇問大家「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」貼文一出立即引起熱議，不少人立馬點名「牛奶湯頭」：「超愛牛奶欸，冬天吃真的超暖超幸福」、「喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」。 

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該名網友昨（9）日在PTT發文，他以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題，表示近期北部氣溫下降，天氣突然變很冷，讓人很想吃小火鍋，因此好奇問：「不知道大家去吃小火鍋會特別挑湯頭嗎？還是都是基本昆布湯呢？」 

▲日前有網友表示，嬸嬸向他提及「葉問」火鍋店，但他 Google 卻找無，結果真相曝光讓眾網友全都笑翻天。（NOWnews資料照／記者許苡晴攝）
▲貼文曝光後，許多網友點名自己愛的湯頭，包含麻辣、泡菜、藥膳等口味。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛留言，「通常吃基本的，偶爾會選麻辣或泡菜」、「麻辣湯頭吧，但小火鍋的麻辣湯頭很多都很弱」、「我喜歡石頭火鍋湯頭」、「吃小火鍋都不會加價湯頭吧，就看店家基本款是哪一種」、「有泡菜的話我都選泡菜湯頭，但不愛太酸的口感」、「麻辣、咖哩、藥膳都不錯」、「感覺沒有到一定的價格湯頭都還好耶，不過喜歡藥膳」、「番茄第一」。 

另外，有許多人都提到「牛奶湯頭」，「我喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」、「喜歡番茄湯頭和牛奶湯頭」、「永遠牛奶，偶爾麻辣」、「起司牛奶」、「喜歡起司牛奶湯頭」、「超愛牛奶欸，冬天吃真的超暖超幸福」。（編輯：賴禹妡） 

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