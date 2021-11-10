柿餅冷凍「長滿白點」怕爆！內行竟狂讚極品：這煮湯超甜

秋冬正是柿子的產季，因此柿餅也跟著熱賣了起來，近日就有一名網友買柿餅後，回家冰在冷凍庫，沒想到拿出來竟發現柿餅上有一層白霜，不知道是不是發霉，讓他相當卻步，嚇得發文向網友求助，而貼文一出，竟立即引來網友大讚：「柿霜，煮排骨湯很甜，好喝」、「是柿霜，止咳好物」。





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該名網友今（10）日在臉書「爆系知識家」中發文，他表示賣柿餅的店家提醒，若沒有要即時食用柿餅一定要放在冷凍庫，沒想到他剛剛從冷凍庫拿出柿餅，上頭卻佈滿白白的霜狀物，讓他困惑求助：「這到底是凍的效果還是發霉？」





▲有內行網友指出，柿餅上的正是柿霜，非常具有價值。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

貼文一出，網友紛紛留言，「怕什麼，吃就對了，有事肚子會告訴你」、「發霉不會只是白的」、「柿餅會這樣不是正常的嗎」、「你不吃留给我吃」、「是極品欸」、「這是正常的啦」、「冷凍不會發霉」。





也有內行網友指出，「那個叫柿霜，是柿子風乾時果肉水份蒸發時留下的果糖與葡萄糖體，白霜越多代表柿餅品質越好，也越貴」、「柿霜，煮排骨湯很甜，好喝」、「是柿霜，止咳好物」、「這是柿餅內滲出的葡萄糖結晶」、「柿霜啊，精華欸」、「柿霜嗎？很貴的」。





事實上，柿霜是柿子在乾燥過程中，因糖分滲出凝結在表皮而形成，柿霜性涼，功效可以止咳、化痰及潤肺，因此有人將它入藥，當柿子越乾燥就能釋出越多柿霜。（編輯：賴禹妡）



