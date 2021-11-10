味噌湯只會加蘿蔔？婆媽丟「1法寶」口感提升：像吃鍋！
近日天氣逐漸轉涼，晚上下班回家後總想來碗熱騰騰的湯品暖和自己，而味噌湯就是許多人的首選，就有名網友日前購買一袋味噌回家，想拿來煮湯外也詢問網友味噌還能做出什麼創意料理，則有名老饕推薦加入「油條」，其半軟半脆口感豐富，吸飽湯汁後的飽足份量能讓簡單湯品瞬間升級。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 15:55:58
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，說明因為天氣寒冷想喝湯取暖，前往店家時卻已經閉店，於是轉頭去全聯購買了袋裝味噌、豆腐、和柴魚片，打算自己大展身手，隨後在網上發問「味噌湯你們都加什麼食材？味噌還可以做什麼料理呢？」
許多喜愛味噌湯的老饕熱烈響應，多名網友說明味噌湯非常百搭，像火鍋般喜歡什麼就加什麼「喜歡日式就加菇類、魚肉塊、豬肉片、白蘿蔔、海帶芽之類的，喜歡台式可以加貢丸再打蛋花下去～」、「洋蔥，紅蘿蔔，高麗菜，貢丸，蛋花，肉片，最重要的是要加醬油跟味琳，不然只有死鹹味」，而其中一名網友推薦加入油條，清脆的油條在湯中吸滿汁水，會變成半軟半脆的口感，不僅能增添入口的豐富度，也使簡單湯品的飽足感大升級。
其他網友則推薦味噌的其他用法「可以用來醃魚片“味噌魚”」、「自創味噌絲瓜，很好吃，加辣後很下飯」、「我都把味噌當鹽巴，煮餛飩湯或菇類湯或湯麵……都起加分作用。」、「味噌小黃瓜或味噌醃肉」。（編輯：李惠婷）