迴轉壽司「一盤40元」超坑？內行抖出真實關鍵：你做不到
台灣近幾年出現越來越多家迴轉壽司，因料理多樣性及用餐自由度高，受到許多顧客的喜愛，不過就有一名網友認為，壽司一盤要價40元似乎有點太貴，吃兩盤就要一個便當的價錢了，貼文一出，立即有網友點出「成本問題」：「不然自己去買船捕魚再帶回家處理料理，再自己煮飯包海苔好了，比較划算。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 07:50:05
該名網友昨（10）日在PTT貼文，他以「壽司一盤40是不是坑人啊？」為題，表示現在市場上有許多連鎖壽司店，其中一盤壽司就要價40元，等於買兩盤就要一個便當錢，讓他驚呼：「壽司一盤40是不是坑人啊？還是台灣人都很有錢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「你去日本吃一盤更貴」、「便當80配菜應該很爛，自助餐隨便夾三菜一肉都要120」、「50元的便當食材你敢生吃嗎」、「不會改吃路邊攤的10元壽司嗎」、「你可以不要吃」。
另外，也有網友指出，背後成本可能超乎想像，「上面是生魚欸，跟便當能比嗎」、「你可以自己出海捕魚自己釣，免費」、「自己出海捕魚可以把整條魚放在米飯上，感覺很讚」、「不然自己去買船捕魚再帶回家處理料理，再自己煮飯包海苔好了，比較划算」。（編輯：賴禹妡）