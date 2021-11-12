網咖泡麵怎麼都特別好吃？店員曝「專業煮法」：真心不騙
雖然泡麵曾是月底糧食的代表，不過不同的烹煮方式卻能讓泡麵的美味程度直接升級，近日就有一名網友好奇，為何網咖煮的泡麵都特別好吃？貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友點出關鍵：「醬料跟麵要同時下，麵才會入味」、「醬包先下吧，湯有了味道麵放下去吸湯味道才會吃進去，更重要的是要養鍋」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 10:56:45
該名網友昨（11）日在PTT貼文，他以「網咖泡麵好吃的秘訣是什麼？」為題，表示每次去網咖都會點泡麵來吃，因為網咖的泡麵感覺特別好吃，讓他好奇問：「其中有什麼秘訣嗎？有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「夠餓+旁邊有人在吃」、「玩累了餓了，能吃飽的都好吃」、「用煮的泡麵比泡的好吃」、「當時覺得好吃、新奇又好玩」、「你會在網咖點吃的也是夠餓了，夠餓吃啥都馬好吃」。
另外，也有網友分享，「醬包先下吧，湯有了味道麵放下去吸湯味道才會吃進去，更重要的是要養鍋」、「煮的比泡的好吃，水加少一點更是好吃」、「水少些，大概是煮好泡麵的關鍵」、「就是醬包和麵一起下，我多年前冒著風險，躲在櫃檯角落偷師學來的，真心不騙」。（編輯：賴禹妡）