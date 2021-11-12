白飯加「1物」香氣逼人！老饕一吃狂讚：口感升級夠綿密
白飯要煮的好吃，除了米的品種非常重要之外，也可以加入其他食材增加香氣，近日就有一名網友好奇，大家會不會把地瓜加入白飯裡蒸煮，貼文一出立即引起熱烈討論，不少老饕秒讚：「飯會變得有蕃薯的特殊甜味」、「增加香氣，好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 12:45:51
該名網友昨（11）日在臉書「家常菜」發文，她表示想知道大家平時在煮白飯時，會不會加入其他食材來提升味道層次，尤其是香甜的地瓜，因此好奇問：「煮飯時大大們會不會在飯鍋裡加一些地瓜煮來吃？」
貼文一出，老饕們紛紛讚爆，「我小時候媽媽都是煮飯時加上地瓜，很好吃」、「幾乎每次都會加」、「會欸！冬季都會加地瓜而且是紅地瓜」、「我外婆會把皮刷乾淨，甚至整條入飯鍋，其實不錯」、「懶得去買菜時的好料理」、「我也會，現在這個季節的地瓜正好吃」、「會，我加金山老街買的紅地瓜，鬆軟綿密超好吃」、「飯會變得有蕃薯的特殊甜味」、「增加香氣，好吃」。
另外，也有網友分享其他放入飯鍋的配料，「我連香腸都放哈哈哈」、「我會地瓜和南瓜擇一放上煮」、「南瓜、地瓜、起司」、「還可以加南瓜」、「會呀飯超好吃的，有時候連香腸也一起放下煮」、「地瓜、雜糧，能加的通通加下去」。（編輯：賴禹妡）