電鍋「蒸湯圓」一開尷尬了！致命關鍵抖出 網讚：長知識
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。不過，也有些人不太會用電鍋，因此鬧出不少笑話，對此，就有一名女網友用電鍋蒸湯圓，豈料一開蓋卻超尷尬，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 15:21:43
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「湯圓不是用蒸的嗎」為題發文，表示身為生活白癡的她，連基本的電鍋都不會用，但前幾天突然想吃湯圓，「想到同事有蒸過湯圓」。
於是原PO就「如法炮製」，直接將湯圓裝進一個容器，接著就放到電鍋裡蒸；但一開蓋，湯圓全破掉，裡頭的芝麻餡也流得整個盤子都是，讓她超崩潰「怎麼變這樣」，後來才知道，「原來要把水放在碗裡一起蒸，不能只加水在鍋子裡」。
貼文一出，掀起熱議，「凡事都有第一次啦～」、「沒差啦，我吃湯圓都會先把餡擠出來然後把皮吃掉最後再吃餡，妳可以試試」、「好逗趣」、「蛤，我都用煮的欸，我第一次看到用蒸的」、「？？？我看了什麼」、「用煮的就不會有這些事了」、「反正最後不都進去胃裡面，沒差啦」。
也有網友分享湯圓的煮法，「有微波爐也可以用微波的喔」、「蒸湯圓大概加3/4杯水在外鍋，應該就不會煮過頭，記得開鍋蓋看一下，湯圓外觀明顯膨脹就是差不多囉」、「煮一鍋水，水滾了，湯圓丟下去，結案」；另外，還有不知情的網友表示，「真假原來要加水到碗裡喔……長知識了」。（編輯：郭佩蓉）