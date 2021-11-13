元老級手搖飲還活著！「3強者」網淚推：雞排屌打速食店

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因為從沒聽過那幾家飲料店，讓原PO覺得很新奇，還為此特別查了一下；首先，「休閒小站」，創立時間是1992年，發跡地在東海大學商圈，必點飲料有珍珠奶茶、新鮮果汁和蛋蜜汁；而實際一查，在苗栗苑裡依然還能看見休閒小站的身影。
第二「快可立」，創立時間是1996年，發跡地在台北市大安，必點飲料有綠豆沙、冰沙系列，「快可立還曾以每天開兩間加盟店的速度快速擴張，但2006年與『葵可立』因為商標問題纏訟五年後，逐漸退出台灣市場，目前在全球有二千家分店」。
第三「杯樂」，創立時間是1996年，發跡地在台中太平，必點飲料有泡沫紅／綠茶、珍珠奶茶，「如果你是台中人，應該還能在路上看到杯樂經典的藍色底搭配黃色微笑LOGO」，而杯樂曾以平價、高品質保證，搶下傳統手搖飲店的市場，不過現在店家數已慢慢減少，「以上就是一些古早手搖飲店分享，大家最愛哪間手搖店呢」？
貼文一出，掀起熱議，「以前可是用50$就可以一手珍奶一手雞排，真的回不去」、「休閒、快可我都喝過，以前珍奶好像都25塊吧，已經回不去了」、「只聽過杯樂」、「休閒小站目前還有噢，只是比較少」、「懷念杯樂的珍珠奶茶」、「快可立在加州還有的」、「本土味的珍奶，綠豆冰沙也是小時候的回憶」、「家裡附近休閒小站＋杯樂各一家」、「杯樂！休閒小站！苗栗國路過」、「杯樂超讚！我覺得必點的是梅子可樂」。
事實上，網友們提到的三家飲料店，其中快可立的「雞排」更是不少人必吃的經典美食，「雞排非常好吃，肉質新鮮，炸的火候恰到好處恰如其分！外皮酥脆雞肉多汁，可灑胡椒或是梅粉，不調味就很好吃喔」、「超好吃，大贏速食店」、「國中高中前往補習班前必吃雞排加珍奶，來撫慰我課業上的壓力，而這裡的味道也從來沒有背叛我」、「超懷念古早味，雞排超好吃」、「雞排好吃，飲料平價好喝CP值高，老闆非常親切，非常受學生歡迎」、「口味很穩定，賣的雞排不輸給賣雞排的專門店」。（編輯：郭佩蓉）